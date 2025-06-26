Евросоюз намерен потратить 650 миллиардов евро на закупку американского вооружения и объявить войну России. Об этом заявил лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
«Евросоюз фон дер Ляйен хочет потратить 650 миллиардов евро, чтобы закупить американского оружия и объявить войну России», — сообщил Дюпон-Эньян в своем аккаунте в соцсети X, ссылаясь на новую стратегию Еврокомиссии по обороне. По его словам, реализация объявленной инициативы может привести к эскалации международной напряженности и втянуть Европу в вооруженное противостояние.
Ранее Еврокомиссия представила стратегию «Перевооружение Европы», которая позднее была переименована в «Готовность 2030» из-за несогласия ряда стран ЕС с изначальной формулировкой. Документ предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро на укрепление оборонного потенциала европейских государств в течение четырех лет. Из этой суммы 650 миллиардов евро планируется получить из бюджетов стран ЕС, еще 150 миллиардов — привлечь в виде кредитов. Предусмотрены послабления по бюджетным правилам для государств-членов Союза, а также перераспределение средств, ранее выделенных на развитие регионов, в пользу военных расходов. В рамках стратегии также заложено увеличение оборонных затрат стран ЕС до 5% ВВП.
Ранее, на саммите НАТО в Гааге, лидеры 32 стран-членов НАТО согласились увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Инициатива была признана «историческим» шагом, пишет «Царьград».
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