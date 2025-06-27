27 июня 2025

Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп заявил о разрыве торговых связей с Канадой
Трамп заявил о разрыве торговых связей с Канадой Фото:

США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой после введения этой страной налога на цифровые услуги, который затрагивает американские технологические компании. Об этом 27 июня в социальной сети Truth Social написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Это прямое и вопиющее нападение на нашу страну», — написал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Канада фактически следует примеру Евросоюза, где также обсуждается введение аналогичных мер против США. В течение недели Вашингтон уведомит Оттаву о размере новых пошлин на ведение бизнеса с американской стороной, уточнил глава Белого дома.

Как сообщало URA.RU ранее, премьер-министр Канады Марк Карни дал жесткий ответ на заявления Трампа, который назвал исключение России из «Большой восьмерки» (G8) ошибкой, связанной с личной неприязнью лидеров. Конфликт разгорелся на фоне саммита G7, проходившего в Кананаскисе, где президент США преждевременно покинул мероприятие.

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США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой после введения этой страной налога на цифровые услуги, который затрагивает американские технологические компании. Об этом 27 июня в социальной сети Truth Social написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний. Это прямое и вопиющее нападение на нашу страну», — написал Трамп. Американский лидер подчеркнул, что Канада фактически следует примеру Евросоюза, где также обсуждается введение аналогичных мер против США. В течение недели Вашингтон уведомит Оттаву о размере новых пошлин на ведение бизнеса с американской стороной, уточнил глава Белого дома. Как сообщало URA.RU ранее, премьер-министр Канады Марк Карни дал жесткий ответ на заявления Трампа, который назвал исключение России из «Большой восьмерки» (G8) ошибкой, связанной с личной неприязнью лидеров. Конфликт разгорелся на фоне саммита G7, проходившего в Кананаскисе, где президент США преждевременно покинул мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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