27 июня 2025

Пушилин сообщил о гибели трех человек при атаке ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате атаки пострадали три человека
В результате атаки пострадали три человека Фото:

Три мирных жителя погибли в результате обстрелов и атак беспилотников Украины на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил, что первый инцидент произошел в Никитовском районе Горловки: мужчина 1984 года рождения получил ранения средней степени тяжести после того, как на его легковой автомобиль был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника. «В результате атаки пострадал мирный житель, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили глава региона.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки под огонь реактивной артиллерии попала женщина 1967 года рождения. Еще одна мирная жительница, 1975 года рождения, получила ранения в поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа. Там также был зафиксирован сброс взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Всем пострадавшим, по данным штаба, оперативно предоставляют квалифицированную медицинскую помощь.

Власти республики призывают жителей соблюдать меры безопасности и по возможности не покидать укрытия во время обстрелов. Силами экстренных служб проводится работа по ликвидации последствий атак и оказанию помощи пострадавшим.

Ранее в Донецкой Народной Республике фиксировались аналогичные атаки: сегодня в результате обстрелов и сброса взрывоопасных предметов с украинских беспилотников пострадали два мирных жителя, включая 16-летнего подростка в Ясиноватой и 20-летнего мужчину в Красногоровке. Повреждены жилые дома, транспорт и объект гражданской инфраструктуры. Всего, по данным властей, было совершено шесть атак с применением дронов.

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Три мирных жителя погибли в результате обстрелов и атак беспилотников Украины на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин заявил, что первый инцидент произошел в Никитовском районе Горловки: мужчина 1984 года рождения получил ранения средней степени тяжести после того, как на его легковой автомобиль был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника. «В результате атаки пострадал мирный житель, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили глава региона. Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки под огонь реактивной артиллерии попала женщина 1967 года рождения. Еще одна мирная жительница, 1975 года рождения, получила ранения в поселке Пантелеймоновка Ясиноватского муниципального округа. Там также был зафиксирован сброс взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. Всем пострадавшим, по данным штаба, оперативно предоставляют квалифицированную медицинскую помощь. Власти республики призывают жителей соблюдать меры безопасности и по возможности не покидать укрытия во время обстрелов. Силами экстренных служб проводится работа по ликвидации последствий атак и оказанию помощи пострадавшим. Ранее в Донецкой Народной Республике фиксировались аналогичные атаки: сегодня в результате обстрелов и сброса взрывоопасных предметов с украинских беспилотников пострадали два мирных жителя, включая 16-летнего подростка в Ясиноватой и 20-летнего мужчину в Красногоровке. Повреждены жилые дома, транспорт и объект гражданской инфраструктуры. Всего, по данным властей, было совершено шесть атак с применением дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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