Тысячи людей вышли на улицы Ирана, чтобы проститься с погибшими во время израильских атак

В Иране проходят похороны иранцев, погибших в конфликте с Израилем
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Похоронная церемония проходит в Тегеране
Похоронная церемония проходит в Тегеране Фото:
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В Иране проходят похороны погибших в ходе противостояния с Израилем, среди которых — высокопоставленные военные, специалисты в области ядерных технологий и гражданские лица. Об этом сообщил телеканал Press TV.

«Проходят похороны более 60 иранцев, включая высших военных командиров и ученых-ядерщиков, погибших во время израильской агрессии против страны», — передал телеканал. Там отметили, что президент страны Масуд Пезешкиан также присутствует на церемонии.

Похоронная процессия проходит в столице — Тегеране. В мероприятии участвует многотысячная толпа скорбящих, которые выражают протестные настроения в адрес США и Израиля. Глава Совета по координации исламского развития Тегерана Мохсен Махмуди охарактеризовал этот день как «исторический для исламского Ирана и для революции».

Ранее верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, заявил о победе страны в 12-дневном вооруженном конфликте с Израилем, передает «360.ru». По данным представителя Минздрава Ирана Хосейна Керманпура, в результате израильских атак погибли 627 человек, еще 4870 получили ранения.

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В Иране проходят похороны погибших в ходе противостояния с Израилем, среди которых — высокопоставленные военные, специалисты в области ядерных технологий и гражданские лица. Об этом сообщил телеканал Press TV. «Проходят похороны более 60 иранцев, включая высших военных командиров и ученых-ядерщиков, погибших во время израильской агрессии против страны», — передал телеканал. Там отметили, что президент страны Масуд Пезешкиан также присутствует на церемонии. Похоронная процессия проходит в столице — Тегеране. В мероприятии участвует многотысячная толпа скорбящих, которые выражают протестные настроения в адрес США и Израиля. Глава Совета по координации исламского развития Тегерана Мохсен Махмуди охарактеризовал этот день как «исторический для исламского Ирана и для революции». Ранее верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, заявил о победе страны в 12-дневном вооруженном конфликте с Израилем, передает «360.ru». По данным представителя Минздрава Ирана Хосейна Керманпура, в результате израильских атак погибли 627 человек, еще 4870 получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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