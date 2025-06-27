Пермячка, ударившая брата ножом, останется в колонии

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор 26-летней жительнице поселка Юг, удва не убившей родного брата ножом. Об этом сообщается в официальном telegram-канале суда.
«Согласно материалам дела, инцидент произошел в марте 2025 года. Молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с братом и нанесла ему два удара кухонным ножом — в предплечье и живот. В результате потерпевший получил тяжелые травмы, опасные для жизни. Благодаря своевременному обращению в службу скорой помощи потерпевшему оказана медицинская помощь», — рассказали в Пермском краевом суде.
Суд первой инстанции признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. При вынесении приговора суд учел наличие у подсудимой непогашенной судимости и пришел к выводу, что ее исправление возможно только при изоляции от общества. В результате ей назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката осужденной, оставила ее без удовлетворения, а приговор — без изменений.
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