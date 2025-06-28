Суд арестовал последователя Алекса Лесли по делу о насилии

Суд арестовал одного из последователей пикап-коуча Лесли
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Суд арестовал одного из последователей блогера и пикап-коуча Алекса Лесли
Суд арестовал одного из последователей блогера и пикап-коуча Алекса Лесли Фото:

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца одного из последователей пикап-коуча Алекса Лесли (Александр Кириллов), обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Информацию об этом предоставила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд столицы избрал меру пресечения последователю блогера Алекса Лесли по делу о насильственных действиях сексуального характера <...> удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Башина Алексея Геннадьевича», — говорится в публикации ведомства в telegram-канале. Его задержали по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Суд рассмотрел доводы следствия о возможном оказании давления на свидетелей и уничтожении доказательств, а также рисках скрыться от органов следствия, и признал их обоснованными.

Ходатайство следствия об аресте обвиняемого было удовлетворено, несмотря на просьбу защиты применить к Башину более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. В настоящее время следствие продолжает сбор доказательств по делу.

Ранее возле торгового центра «Охотный ряд» несколько молодых людей вели себя агрессивно, оскорбляли девушку нецензурной бранью и настойчиво к ней приставали. Один схватил потерпевшую за ягодицы. Парней задержали на месте. Стало известно, что мужчины — последователи блогера и тренера по «соблазнению» Алекса Лесли (Александра Кириллова). В отношении самого блогера возбуждено уголовное дело по статье, связанной со склонением к совершению изнасилования.

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Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца одного из последователей пикап-коуча Алекса Лесли (Александр Кириллов), обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера. Информацию об этом предоставила пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы. «Суд столицы избрал меру пресечения последователю блогера Алекса Лесли по делу о насильственных действиях сексуального характера <...> удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Башина Алексея Геннадьевича», — говорится в публикации ведомства в telegram-канале. Его задержали по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Суд рассмотрел доводы следствия о возможном оказании давления на свидетелей и уничтожении доказательств, а также рисках скрыться от органов следствия, и признал их обоснованными. Ходатайство следствия об аресте обвиняемого было удовлетворено, несмотря на просьбу защиты применить к Башину более мягкую меру пресечения — запрет определенных действий. В настоящее время следствие продолжает сбор доказательств по делу. Ранее возле торгового центра «Охотный ряд» несколько молодых людей вели себя агрессивно, оскорбляли девушку нецензурной бранью и настойчиво к ней приставали. Один схватил потерпевшую за ягодицы. Парней задержали на месте. Стало известно, что мужчины — последователи блогера и тренера по «соблазнению» Алекса Лесли (Александра Кириллова). В отношении самого блогера возбуждено уголовное дело по статье, связанной со склонением к совершению изнасилования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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