Три человека пойманы на домогательствах к девушкам в Москве по наставлению коуча

В Москве задержаны уже трое последователей скандального блогера и тренера по «соблазнению» Алекса Лесли (Александр Кириллов). К ранее задержанному 32-летнему мужчине из Тульской области присоединились 21-летний москвич Матвей О. и 23-летний Денис Ч. из Кемеровской области.
«До трёх человек увеличилось число задержанных последователей Алекса Лесли, которые домогались девушек на улицах Москвы», — пишет telegram-канал SHOT. Двое молодых людей грубо приставали к девушке возле торгового центра «Охотный ряд». Они оскорбляли ее нецензурной бранью, настойчиво домогались, а один из них схватил девушку за ягодицы. Потерпевшей удалось вырваться и убежать, после чего она встретила сотрудников полиции. Оба злоумышленника были задержаны на месте происшествия.
В отношении Алекса Лесли возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. Он публично призывал своих последователей к совершению противоправных сексуальных действий в отношении женщин на улицах Москвы. Ранее в столице были зафиксированы многочисленные жалобы на домогательства со стороны неизвестных мужчин.
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