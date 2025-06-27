Три человека пойманы на домогательствах к девушкам в Москве по наставлению коуча

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Двое молодых людей грубо приставали к девушке возле торгового центра «Охотный ряд»
Двое молодых людей грубо приставали к девушке возле торгового центра «Охотный ряд» Фото:

В Москве задержаны уже трое последователей скандального блогера и тренера по «соблазнению» Алекса Лесли (Александр Кириллов). К ранее задержанному 32-летнему мужчине из Тульской области присоединились 21-летний москвич Матвей О. и 23-летний Денис Ч. из Кемеровской области.

«До трёх человек увеличилось число задержанных последователей Алекса Лесли, которые домогались девушек на улицах Москвы», — пишет telegram-канал SHOT. Двое молодых людей грубо приставали к девушке возле торгового центра «Охотный ряд». Они оскорбляли ее нецензурной бранью, настойчиво домогались, а один из них схватил девушку за ягодицы. Потерпевшей удалось вырваться и убежать, после чего она встретила сотрудников полиции. Оба злоумышленника были задержаны на месте происшествия.

В отношении Алекса Лесли возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. Он публично призывал своих последователей к совершению противоправных сексуальных действий в отношении женщин на улицах Москвы. Ранее в столице были зафиксированы многочисленные жалобы на домогательства со стороны неизвестных мужчин.

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В Москве задержаны уже трое последователей скандального блогера и тренера по «соблазнению» Алекса Лесли (Александр Кириллов). К ранее задержанному 32-летнему мужчине из Тульской области присоединились 21-летний москвич Матвей О. и 23-летний Денис Ч. из Кемеровской области. «До трёх человек увеличилось число задержанных последователей Алекса Лесли, которые домогались девушек на улицах Москвы», — пишет telegram-канал SHOT. Двое молодых людей грубо приставали к девушке возле торгового центра «Охотный ряд». Они оскорбляли ее нецензурной бранью, настойчиво домогались, а один из них схватил девушку за ягодицы. Потерпевшей удалось вырваться и убежать, после чего она встретила сотрудников полиции. Оба злоумышленника были задержаны на месте происшествия. В отношении Алекса Лесли возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования. Он публично призывал своих последователей к совершению противоправных сексуальных действий в отношении женщин на улицах Москвы. Ранее в столице были зафиксированы многочисленные жалобы на домогательства со стороны неизвестных мужчин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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