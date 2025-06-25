На секс-гуру, призывавшего приставать к девушкам на улицах, возбудили дело

Против блогера Александра Кириллова (известен под псевдонимом Алекс Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. По данным Следственного комитета России, он своими действиями влиял на фанатов, чтобы те совершили в отношении москвичек противоправные действия сексуального характера. Сам блогер называет себя «гуру секса и соблазнения».
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования», — говорится в сообщении Следкома. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
По словам следователей, противоправные действия Лесли были записаны на видео. Специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах дела и продолжают расследование.
Ранее на Лесли пожаловались за то, что он якобы дал задание своим фанатам подходить к девушкам в Москве и трогать их, предлагая интимную связь. На эту ситуацию обратили внимание в Госдуме, подчеркнув, что за подобные действия стоит отправлять на принудительное лечение.
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