На секс-гуру, призывавшего приставать к девушкам на улицах, возбудили дело

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Лесли, по данным следствия, склонял фанатов к совершению противоправных действий против москвичек
Лесли, по данным следствия, склонял фанатов к совершению противоправных действий против москвичек Фото:

Против блогера Александра Кириллова (известен под псевдонимом Алекс Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. По данным Следственного комитета России, он своими действиями влиял на фанатов, чтобы те совершили в отношении москвичек противоправные действия сексуального характера. Сам блогер называет себя «гуру секса и соблазнения».

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования», — говорится в сообщении Следкома. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

По словам следователей, противоправные действия Лесли были записаны на видео. Специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах дела и продолжают расследование.

Ранее на Лесли пожаловались за то, что он якобы дал задание своим фанатам подходить к девушкам в Москве и трогать их, предлагая интимную связь. На эту ситуацию обратили внимание в Госдуме, подчеркнув, что за подобные действия стоит отправлять на принудительное лечение.

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Против блогера Александра Кириллова (известен под псевдонимом Алекс Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к совершению изнасилования. По данным Следственного комитета России, он своими действиями влиял на фанатов, чтобы те совершили в отношении москвичек противоправные действия сексуального характера. Сам блогер называет себя «гуру секса и соблазнения». «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Александра Кириллова, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования», — говорится в сообщении Следкома. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. По словам следователей, противоправные действия Лесли были записаны на видео. Специалисты продолжают разбираться в обстоятельствах дела и продолжают расследование. Ранее на Лесли пожаловались за то, что он якобы дал задание своим фанатам подходить к девушкам в Москве и трогать их, предлагая интимную связь. На эту ситуацию обратили внимание в Госдуме, подчеркнув, что за подобные действия стоит отправлять на принудительное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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