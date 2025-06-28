«Удивляюсь петушиности»: Алаудинов прокомментировал задержание бойца, избившего человека под Белгородом

Алаудинов опроверг причастность к «Ахмату» бойца РФ, избившего человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Апти Алаудинов опроверг принадлежность к «Ахмату» бойца РФ, избившего сотрудника военной полиции в Белгородской области
Апти Алаудинов опроверг принадлежность к «Ахмату» бойца РФ, избившего сотрудника военной полиции в Белгородской области Фото:

Командир Чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов резко прокомментировал задержание военнослужащего, который избил сотрудника военной полиции в Белгородской области. До этого в соцсетях появились соответствующие кадры с избиением после которых бывший «народный губернатор ДНР» Павел Губарев попросил у Алаудинова разъяснений, так как изначально предполагалось, что избивавший солдат причислен к «Ахмату», так как он — чеченец. В итоге Алаудинов опроверг принадлежность к батальону, а также призвал не акцентировать внимание на национальности.

«Какие вопросы ко мне? Я являюсь представителем СК или прокурором? Произошло какое-то событие. Ну да, страшная вещь, что это событие связано с чеченцем. Да сколько у нас событий таких происходит. Я удивляюсь вашей напыщенной петушиности. <...> Назовите мне русского, который отвечает за все преступления, которые совершили русские», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. В настоящий момент боец, избивший сотрудника военной полиции в Белгородской области, задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Инцидент получил широкий общественный резонанс после появления в сети видеозаписи, на которой группа военнослужащих вступила в конфликт с сотрудником военной полиции на блокпосту из-за нарушения правил дорожного движения. Ситуация вызвала обсуждение в том числе и среди военкоров. В частности, бывший глава ДНР Павел Губарев обратился к Алаудинову за разъяснениями относительно случившегося. Позже военкор Александр Коц сообщил, что на блокпосте теперь дежурят представители южных регионов России.

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Командир Чеченского батальона «Ахмат» Апти Алаудинов резко прокомментировал задержание военнослужащего, который избил сотрудника военной полиции в Белгородской области. До этого в соцсетях появились соответствующие кадры с избиением после которых бывший «народный губернатор ДНР» Павел Губарев попросил у Алаудинова разъяснений, так как изначально предполагалось, что избивавший солдат причислен к «Ахмату», так как он — чеченец. В итоге Алаудинов опроверг принадлежность к батальону, а также призвал не акцентировать внимание на национальности. «Какие вопросы ко мне? Я являюсь представителем СК или прокурором? Произошло какое-то событие. Ну да, страшная вещь, что это событие связано с чеченцем. Да сколько у нас событий таких происходит. Я удивляюсь вашей напыщенной петушиности. <...> Назовите мне русского, который отвечает за все преступления, которые совершили русские», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. В настоящий момент боец, избивший сотрудника военной полиции в Белгородской области, задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело. Инцидент получил широкий общественный резонанс после появления в сети видеозаписи, на которой группа военнослужащих вступила в конфликт с сотрудником военной полиции на блокпосту из-за нарушения правил дорожного движения. Ситуация вызвала обсуждение в том числе и среди военкоров. В частности, бывший глава ДНР Павел Губарев обратился к Алаудинову за разъяснениями относительно случившегося. Позже военкор Александр Коц сообщил, что на блокпосте теперь дежурят представители южных регионов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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