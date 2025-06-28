Российский чемпион по мотокроссу погиб в Ирбите: причины аварии, подробности

Участник чемпионата России по мотокроссу Руслан Козуб погиб в аварии во время заезда в Ирбите (Свердловская область). Врачи пытались оперативно спасти спортсмена, однако сделать это не удалось. Вместе с ним пострадал еще один мотокроссер — Александр Пупышев, ему оказывают помощь. Подробности о трагедии — в материале URA.RU.
Чемпион по мотокроссу погиб во время заезда
В городе Ирбит (Свердловская область) во время тренировочного заезда на чемпионате по мотокроссу трагически погиб обладатель титула чемпиона России Руслан Козуб. Как сообщают свидетели происшествия, второй участник экипажа Александр Пупышев доставлен в больницу.
По информации telegram-каналов, инцидент произошел в ходе тренировочных заездов вследствие столкновения двух мотоциклов, в результате чего Козуб, выступавший в классе «мотоциклы с коляской», скончался на месте. В настоящее время организаторы решают вопрос о возможности проведения запланированных на завтра соревнований.
Второй этап чемпионата России по мотокроссу среди мотоциклов с коляской был намечен на 28 и 29 июня. Однако в связи с произошедшей трагедией дальнейшая судьба турнира остается неопределенной.
Президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус подробно прокомментировал трагедию:
"28 июня на этапе чемпионата России по мотокроссу с колясками в городе Ирбит произошла страшная трагедия. Во время квалификации в классе 750 см в результате столкновения экипажей №74 и №335 произошло падение. Несмотря на все усилия медицинских бригад на трассе и немедленно оказанную помощь, мы потеряли Руслана Козуба", — сказал Джеус. Козубу было 32 года.
Джеус заявил, что у него не находится слов, чтобы варить всю глубину потрясения и скорби по поводу смерти спортсмена. По его словам, Козуб был частью большой мотоциклетной семьи. Его гибель — утрата для всего мотоспорта России.
Судьба соревнований
В связи с инцидентом соревнования в Ирбите были приостановлены. В настоящее время приоритетные задачи — оказание поддержки семьям пострадавших, проведение всестороннего расследования причин и обстоятельств случившегося во взаимодействии с правоохранительными органами, рассказал Джеус. По его словам, сейчас будут заниматься мерами безопасности, чтобы подобное больше никогда не повторилось.
Федерация мотоциклетного спорта пообещала помочь семье Козуба
Глава Федерации мотоциклетного спорта России выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Руслана Козуба. Он подчеркнул, что организация предпримет все возможные меры для оказания поддержки близким спортсмена в это тяжелое время, а также окажет помощь родственникам Александра Пупышева. Руководитель федерации отметил важность извлечения уроков из произошедшей трагедии.
По словам Джеуса, Александр Пупышев, также участвовавший в инциденте, был срочно доставлен в центральную городскую больницу Ирбита. Федерация обеспечивает поддержку для предоставления пострадавшему лучшей медицинской помощи.
Корреспондент URA.RU направил запрос представителям Федерации мотоциклетного спорта России, ответ ожидается. В Минздраве Свердловской области воздержались от комментариев.
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