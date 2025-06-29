Людей без сознания выносят из гипермаркета во Владивостоке

Во Владивостоке людей без сознания выносят из гипермаркета «Реми». Об этом сообщили местные СМИ.
«Сотрудников гипермаркета „Реми“ во Владивостоке выносят из здания в бессознательном состоянии», — написал telegram-канал Amur Mash. Там уточнили, что сотрудники магазина с трудом держатся на ногах, некоторые потеряли сознание.
На месте работают бригады скорой помощи и пожарные. По предварительной информации, возможна утечка газа, однако эта версия требует официального подтверждения.
Ранее во Владивостоке уже происходили ситуации, связанные с возможной утечкой газа. В июне 2025 года на пришвартованном рыбопромысловом судне произошел взрыв. Предположительно, один из моряков ранее почувствовал запах газа, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.