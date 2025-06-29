Людей без сознания выносят из гипермаркета во Владивостоке

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У супермаркета стоят машины скорой помощи и пожарной бригады
У супермаркета стоят машины скорой помощи и пожарной бригады Фото:

Во Владивостоке людей без сознания выносят из гипермаркета «Реми». Об этом сообщили местные СМИ.

«Сотрудников гипермаркета „Реми“ во Владивостоке выносят из здания в бессознательном состоянии», — написал telegram-канал Amur Mash. Там уточнили, что сотрудники магазина с трудом держатся на ногах, некоторые потеряли сознание.

На месте работают бригады скорой помощи и пожарные. По предварительной информации, возможна утечка газа, однако эта версия требует официального подтверждения.

Ранее во Владивостоке уже происходили ситуации, связанные с возможной утечкой газа. В июне 2025 года на пришвартованном рыбопромысловом судне произошел взрыв. Предположительно, один из моряков ранее почувствовал запах газа, передает «360.ru».

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Во Владивостоке людей без сознания выносят из гипермаркета «Реми». Об этом сообщили местные СМИ. «Сотрудников гипермаркета „Реми“ во Владивостоке выносят из здания в бессознательном состоянии», — написал telegram-канал Amur Mash. Там уточнили, что сотрудники магазина с трудом держатся на ногах, некоторые потеряли сознание. На месте работают бригады скорой помощи и пожарные. По предварительной информации, возможна утечка газа, однако эта версия требует официального подтверждения. Ранее во Владивостоке уже происходили ситуации, связанные с возможной утечкой газа. В июне 2025 года на пришвартованном рыбопромысловом судне произошел взрыв. Предположительно, один из моряков ранее почувствовал запах газа, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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