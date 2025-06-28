В Челябинске МУП «ПОВВ» обновил автопарк, закупив современную специализированную технику для повышения эффективности работы коммунальных служб. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин.
"Предприятие получило четыре новых мобильных мастерских на базе ГАЗон Next «МАКАР», каждая из которых способна оперативно доставлять к месту аварии бригаду из семи человек с необходимым оборудованием. Кроме того, в распоряжении МУП «ПОВВ» появился десятый мощный автомобиль для промывки сетей водоотведения", — сообщил мэр Челябинска в своем telegram-канале.
По словам Лошкина, эти машины самые востребованные и, в идеале, должны быть в составе каждой аварийной бригады. С их помощью можно проводить и плановую профилактику сетей для сокращения количества засоров и аварий.
Также предприятие приобрело специальную автоцистерну объемом 4,2 кубометра для подвоза питьевой воды жителям в случае перебоев с водоснабжением. По информации главы города, такая техника способна обеспечить водой девятиэтажный дом в экстренной ситуации. Новые машины отличаются экологичностью, безопасностью и комфортом, что, по мнению Лошкина, позволит сократить сроки ремонтов и повысить мотивацию сотрудников.
На обновление автопарка потратили более 35 млн рублей. В ноябре предприятие ожидает поставку еще одного специализированного автомобиля — машины для откачки ила на базе КамАЗа с увеличенной мощностью насоса. Машину изготавливают по спецзаказу – мощность насоса у неё в 3,5 раза выше, чем у стандартных моделей.
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