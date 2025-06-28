На озере Увильды двое мужчин утонули из-за шалости ребенка

В Аргаяшском районе Челябинской области, на озере Увильды, двое мужчин утонули после опрокидывания лодки во время прогулки с ребенком. Трагедия произошла 29 июня неподалеку от базы отдыха «Заря». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
«В лодке находились мужчины 1960 и 1976 годов рождения, а также мальчик 2011 года рождения. Никто из них не был в спасательных жилетах. Во время прогулки ребенок встал на край лодки, что спровоцировало ее опрокидывание», — отметили в региональном МЧС.
Очевидцы происшествия смогли спасти мальчика — он не пострадал и в медицинской помощи не нуждается. Мужчин обнаружили на поверхности воды примерно в 20 метрах от берега. Их вытащили на сушу и попытались оказать первую помощь, однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть обоих.
Спасатели напоминают, что при использовании плавательных средств необходимо надевать спасательные жилеты. Также учитывать погодные условия, не употреблять алкоголь у воды, внимательно следить за детьми.
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