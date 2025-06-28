28 июня 2025
27 июня 2025

На озере Увильды двое мужчин утонули из-за шалости ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тела обнаружили в 20 метрах от берега
Тела обнаружили в 20 метрах от берега Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области, на озере Увильды, двое мужчин утонули после опрокидывания лодки во время прогулки с ребенком. Трагедия произошла 29 июня неподалеку от базы отдыха «Заря». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

«В лодке находились мужчины 1960 и 1976 годов рождения, а также мальчик 2011 года рождения. Никто из них не был в спасательных жилетах. Во время прогулки ребенок встал на край лодки, что спровоцировало ее опрокидывание», — отметили в региональном МЧС.

Очевидцы происшествия смогли спасти мальчика — он не пострадал и в медицинской помощи не нуждается. Мужчин обнаружили на поверхности воды примерно в 20 метрах от берега. Их вытащили на сушу и попытались оказать первую помощь, однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть обоих.

Спасатели напоминают, что при использовании плавательных средств необходимо надевать спасательные жилеты. Также учитывать погодные условия, не употреблять алкоголь у воды, внимательно следить за детьми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Аргаяшском районе Челябинской области, на озере Увильды, двое мужчин утонули после опрокидывания лодки во время прогулки с ребенком. Трагедия произошла 29 июня неподалеку от базы отдыха «Заря». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. «В лодке находились мужчины 1960 и 1976 годов рождения, а также мальчик 2011 года рождения. Никто из них не был в спасательных жилетах. Во время прогулки ребенок встал на край лодки, что спровоцировало ее опрокидывание», — отметили в региональном МЧС. Очевидцы происшествия смогли спасти мальчика — он не пострадал и в медицинской помощи не нуждается. Мужчин обнаружили на поверхности воды примерно в 20 метрах от берега. Их вытащили на сушу и попытались оказать первую помощь, однако прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть обоих. Спасатели напоминают, что при использовании плавательных средств необходимо надевать спасательные жилеты. Также учитывать погодные условия, не употреблять алкоголь у воды, внимательно следить за детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...