Песков раскрыл, как Россия отреагирует на новые санкции от Евросоюза

Песков: Россия будет минимизировать все последствия от санкций Евросоюза
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Песков заявил, что Евросоюз получит «отдачу в плечо» из-за собственных санкций
Песков заявил, что Евросоюз получит «отдачу в плечо» из-за собственных санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия будет минимизировать последствия всех санкций от Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В конце концов, мир клином не сошёлся, свет клином не сошёлся на этих санкциях, и будем минимизировать последствия все", — сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в его telegram-канале. Так пресс-секретарь главы государства отреагировал на заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о подготовке нового, беспрецедентного 18 пакета санкций, который будет принят несмотря на позицию Венгрии, не поддерживающую ограничения. 

Песков напомнил, что все эти санкции Москва считает незаконными. Он подчеркнул: чем "серьезнее" пакет санкций, тем сильнее будет отдача в плечо для Евросоюза.

Ранее на саммите ЕС в Брюсселе главы стран-участников не смогли договориться о принятии 18 пакета антироссийских ограничений. Об этом заявлял глава Евросовета Антониу Кошта, его слова передает 360.ru.

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Россия будет минимизировать последствия всех санкций от Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В конце концов, мир клином не сошёлся, свет клином не сошёлся на этих санкциях, и будем минимизировать последствия все", — сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в его telegram-канале. Так пресс-секретарь главы государства отреагировал на заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о подготовке нового, беспрецедентного 18 пакета санкций, который будет принят несмотря на позицию Венгрии, не поддерживающую ограничения.  Песков напомнил, что все эти санкции Москва считает незаконными. Он подчеркнул: чем "серьезнее" пакет санкций, тем сильнее будет отдача в плечо для Евросоюза. Ранее на саммите ЕС в Брюсселе главы стран-участников не смогли договориться о принятии 18 пакета антироссийских ограничений. Об этом заявлял глава Евросовета Антониу Кошта, его слова передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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