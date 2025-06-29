Песков раскрыл, как Россия отреагирует на новые санкции от Евросоюза

Россия будет минимизировать последствия всех санкций от Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В конце концов, мир клином не сошёлся, свет клином не сошёлся на этих санкциях, и будем минимизировать последствия все", — сказал Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, интервью опубликовано в его telegram-канале. Так пресс-секретарь главы государства отреагировал на заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о подготовке нового, беспрецедентного 18 пакета санкций, который будет принят несмотря на позицию Венгрии, не поддерживающую ограничения.
Песков напомнил, что все эти санкции Москва считает незаконными. Он подчеркнул: чем "серьезнее" пакет санкций, тем сильнее будет отдача в плечо для Евросоюза.
Ранее на саммите ЕС в Брюсселе главы стран-участников не смогли договориться о принятии 18 пакета антироссийских ограничений. Об этом заявлял глава Евросовета Антониу Кошта, его слова передает 360.ru.
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