28 июня 2025

Челябинский министр на отлично защитил диплом в ЧелГУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев окончил магистратуру
Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев окончил магистратуру Фото:

Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев на отлично защитил диплом по направлению экология и природопользование в Челябинском государственном университете (ЧелГУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

«Прошли защиты дипломов. Среди выпускников министр экологии Челябинской области Игорь Гилев, закончивший заочное обучение в магистратуре. Он на отлично защитил диплом по теме: „Развитие системы мониторинга воздуха на примере Челябинской области“», — рассказали в пресс-службе ЧелГУ.

Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков и бывший замминистра экологии региона поздравил Гилева с этим событием в своем экспертном telegram-канале. Он отметил, что министру «сам бог велел иметь профильное образование для качественного подхода к принимаемым решениям».

Гилев на отлично защитил диплом по теме «Развитие системы мониторинга воздуха на примере Челябинской области»
Гилев на отлично защитил диплом по теме «Развитие системы мониторинга воздуха на примере Челябинской области»
Фото:

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Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев на отлично защитил диплом по направлению экология и природопользование в Челябинском государственном университете (ЧелГУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.  «Прошли защиты дипломов. Среди выпускников министр экологии Челябинской области Игорь Гилев, закончивший заочное обучение в магистратуре. Он на отлично защитил диплом по теме: „Развитие системы мониторинга воздуха на примере Челябинской области“», — рассказали в пресс-службе ЧелГУ. Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков и бывший замминистра экологии региона поздравил Гилева с этим событием в своем экспертном telegram-канале. Он отметил, что министру «сам бог велел иметь профильное образование для качественного подхода к принимаемым решениям».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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