Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев на отлично защитил диплом по направлению экология и природопользование в Челябинском государственном университете (ЧелГУ). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Прошли защиты дипломов. Среди выпускников министр экологии Челябинской области Игорь Гилев, закончивший заочное обучение в магистратуре. Он на отлично защитил диплом по теме: „Развитие системы мониторинга воздуха на примере Челябинской области“», — рассказали в пресс-службе ЧелГУ.
Руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков и бывший замминистра экологии региона поздравил Гилева с этим событием в своем экспертном telegram-канале. Он отметил, что министру «сам бог велел иметь профильное образование для качественного подхода к принимаемым решениям».
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