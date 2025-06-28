Власти Пермского края ищут подрядчика для восстановления теплохода «Восход-50»

Власти Прикамья объявили аукцион на восстановление пассажирского судна на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352. Эта информация опубликована на портале ЕИС «Закупки». Начальная и максимальная стоимость контракта составляет 83,3 млн рублей.
«Судно 1986 года постройки, рассчитанное на перевозку 71 пассажира, в настоящее время находится на площадке ООО „Камский судоремонт“ по улице Водников, 31. Восстановительные работы должны быть завершены к 31 мая 2026 года», — указано в технической документации.
Заказчиком выступает управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 июля. Передача теплохода в краевую собственность прошла летом 2024 года, тогда же регион получил еще два судна — «Метеор-220» и «Метеор-231».
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