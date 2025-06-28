28 июня 2025

Власти Пермского края ищут подрядчика для восстановления теплохода «Восход-50»

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Судно должно быть отремонтировано в 2026 году
Судно должно быть отремонтировано в 2026 году Фото:

Власти Прикамья объявили аукцион на восстановление пассажирского судна на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352. Эта информация опубликована на портале ЕИС «Закупки». Начальная и максимальная стоимость контракта составляет 83,3 млн рублей.

«Судно 1986 года постройки, рассчитанное на перевозку 71 пассажира, в настоящее время находится на площадке ООО „Камский судоремонт“ по улице Водников, 31. Восстановительные работы должны быть завершены к 31 мая 2026 года», — указано в технической документации.

Заказчиком выступает управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 июля. Передача теплохода в краевую собственность прошла летом 2024 года, тогда же регион получил еще два судна — «Метеор-220» и «Метеор-231».

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Власти Прикамья объявили аукцион на восстановление пассажирского судна на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352. Эта информация опубликована на портале ЕИС «Закупки». Начальная и максимальная стоимость контракта составляет 83,3 млн рублей. «Судно 1986 года постройки, рассчитанное на перевозку 71 пассажира, в настоящее время находится на площадке ООО „Камский судоремонт“ по улице Водников, 31. Восстановительные работы должны быть завершены к 31 мая 2026 года», — указано в технической документации. Заказчиком выступает управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 июля. Передача теплохода в краевую собственность прошла летом 2024 года, тогда же регион получил еще два судна — «Метеор-220» и «Метеор-231».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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