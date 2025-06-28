28 июня 2025

Челябинский район обязали взять на баланс водоканал длиною в 10 километров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бесхозный водоканал топит садовые участки
Бесхозный водоканал топит садовые участки Фото:

Администрации Баландинского и Озерного сельских поселений Красноармейского района Челябинской области обязаны принять на баланс водоотводный канал, предназначенный для сброса воды из озера Второе в реку Миасс. Такое решение вынес Красноармейский районный суд после обращения прокурора района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Проверка была инициирована из-за затопления приусадебных участков в поселке Петровский. В ходе проверки установлено, что на территориях указанных сельских поселений находится гидротехническое сооружение — водоотводный канал длиной 10,5 километра. Этот объект не зарегистрирован в муниципальной собственности, не состоит на балансе органов местного самоуправления и не находится под чьим-либо контролем», — уточняют в ведомстве.

Прокурор Красноармейского района обратился в суд с административным иском, требуя признать бездействие органов местного самоуправления незаконным и обязать администрации обратиться в государственный регистрирующий орган для постановки гидротехнического сооружения на учет в качестве бесхозяйного объекта. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. За исполнением решения суда установлен прокурорский контроль.

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Администрации Баландинского и Озерного сельских поселений Красноармейского района Челябинской области обязаны принять на баланс водоотводный канал, предназначенный для сброса воды из озера Второе в реку Миасс. Такое решение вынес Красноармейский районный суд после обращения прокурора района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. «Проверка была инициирована из-за затопления приусадебных участков в поселке Петровский. В ходе проверки установлено, что на территориях указанных сельских поселений находится гидротехническое сооружение — водоотводный канал длиной 10,5 километра. Этот объект не зарегистрирован в муниципальной собственности, не состоит на балансе органов местного самоуправления и не находится под чьим-либо контролем», — уточняют в ведомстве. Прокурор Красноармейского района обратился в суд с административным иском, требуя признать бездействие органов местного самоуправления незаконным и обязать администрации обратиться в государственный регистрирующий орган для постановки гидротехнического сооружения на учет в качестве бесхозяйного объекта. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. За исполнением решения суда установлен прокурорский контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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