Трамп признался, что не разговаривал с Ираном после бомбежек США

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По словам Трампа, он не делал предложений Ирану и не вступал с ним в диалог
По словам Трампа, он не делал предложений Ирану и не вступал с ним в диалог Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Президент США Дональд Трамп публично опроверг сообщения о возможных контактах с Ираном после недавних авиаударов по иранским ядерным объектам. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я даже не разговариваю с ними, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты», — написал президент США. Он обратился к сенатору-демократу Крису Кунсу, подчеркнув, что его политика отличается от курса предыдущей администрации Барака Обамы. По словам Трампа, он не делал предложений Ирану и не вступал с ним в диалог, в отличие от Обамы, который, по его утверждению, выделил Тегерану миллиарды долларов в рамках соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).

После ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана остается неясной судьба запасов обогащенного урана в стране. Журналисты отмечают, что Иран заранее подготовил план действий на случай атак со стороны США или Израиля. Однако точная информация о состоянии и местонахождении примерно 400 кг урана, обогащенного до 60%, до сих пор отсутствует.

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции — устранение угрозы со стороны иранской ядерной программы. Позднее, в ночь на 22 июня, Соединенные Штаты нанесли удары по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана в районах Натанз, Фордо и Исфахан.

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Президент США Дональд Трамп публично опроверг сообщения о возможных контактах с Ираном после недавних авиаударов по иранским ядерным объектам. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. «Я даже не разговариваю с ними, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты», — написал президент США. Он обратился к сенатору-демократу Крису Кунсу, подчеркнув, что его политика отличается от курса предыдущей администрации Барака Обамы. По словам Трампа, он не делал предложений Ирану и не вступал с ним в диалог, в отличие от Обамы, который, по его утверждению, выделил Тегерану миллиарды долларов в рамках соглашения по иранской ядерной программе (СВПД). После ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана остается неясной судьба запасов обогащенного урана в стране. Журналисты отмечают, что Иран заранее подготовил план действий на случай атак со стороны США или Израиля. Однако точная информация о состоянии и местонахождении примерно 400 кг урана, обогащенного до 60%, до сих пор отсутствует. Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции — устранение угрозы со стороны иранской ядерной программы. Позднее, в ночь на 22 июня, Соединенные Штаты нанесли удары по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана в районах Натанз, Фордо и Исфахан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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