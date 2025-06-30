Трамп признался, что не разговаривал с Ираном после бомбежек США

Президент США Дональд Трамп публично опроверг сообщения о возможных контактах с Ираном после недавних авиаударов по иранским ядерным объектам. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
«Я даже не разговариваю с ними, поскольку мы полностью уничтожили их ядерные объекты», — написал президент США. Он обратился к сенатору-демократу Крису Кунсу, подчеркнув, что его политика отличается от курса предыдущей администрации Барака Обамы. По словам Трампа, он не делал предложений Ирану и не вступал с ним в диалог, в отличие от Обамы, который, по его утверждению, выделил Тегерану миллиарды долларов в рамках соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).
После ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана остается неясной судьба запасов обогащенного урана в стране. Журналисты отмечают, что Иран заранее подготовил план действий на случай атак со стороны США или Израиля. Однако точная информация о состоянии и местонахождении примерно 400 кг урана, обогащенного до 60%, до сих пор отсутствует.
Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по военным и ядерным объектам Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции — устранение угрозы со стороны иранской ядерной программы. Позднее, в ночь на 22 июня, Соединенные Штаты нанесли удары по ключевым объектам ядерной инфраструктуры Ирана в районах Натанз, Фордо и Исфахан.
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