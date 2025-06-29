На Западе заявили, что судьба иранского урана после бомбежек США — большая загадка

Вопрос о состоянии иранских запасов обогащенного урана остался «загадкой» после ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщило американское издание The Seattle Times.
«После нескольких дней дебатов о том, насколько серьезно удары США повредили три ядерных объекта в Иране, судьба запасов обогащенного урана в этой стране остается еще большей загадкой», — говорится в материале. В издании добавили, что у Ирана уже давно был тщательно продуманный план на случай атаки США и Израиля по ядерным объектам. При этом за последние годы Тегеран накопил около 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, большая часть которого находилась в Фордо.
После ударов США по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, американские власти и МАГАТЭ заявили об утрате контроля над перемещением обогащенного урана. Неясно, был ли этот уран уничтожен или вывезен, поскольку, как сообщало МАГАТЭ, радиационного фона или технологических катастроф после массовых атак на объекты зафиксировано не было.
Кроме того, достижение соглашения между Ираном и Соединенными Штатами в ходе переговоров вызывает серьезные сомнения из-за значительных разногласий в позициях обеих сторон. Сами переговоры ранее анонсировал специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, уточняет «Национальная служба новостей».
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль в ходе операции «Восстающий лев» нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является устранение угрозы со стороны Ирана для безопасности Израиля. Позднее, в ночь на 22 июня, США атаковали объекты ядерной инфраструктуры Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.