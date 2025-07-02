02 июля 2025

«Вековые сосны срубят»: на границе парка «Оленьи ручьи» продадут землю под дома. Карта

На границе парка «Оленьи ручьи» в Нижних Сергах могут построить частные дома
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители опасаются за вековые сосны (архивное фото)
Жители опасаются за вековые сосны (архивное фото) Фото:

Власти города Нижние Серги (Свердловская область) продадут на аукционе два участка общей площадью две тысячи «квадратов» на границе природного парка «Оленьи ручьи», заявили URA.RU в местной администрации. При этом депутат свердловского заксо Станислав Блохин рассказал агентству, что землю продадут под частные дома, из-за чего вековые сосны могут попасть под вырубку.

«Данные участки имеют категорию земель — земли населенных пунктов и на них не налагаются зоны с особыми условиями использования земель в виде зон охраны особо охраняемой природной территории „Природный парк „Оленьи ручьи““. Исходя из вышеизложенного, указанные земельные участки не располагаются на территории „Природный парк „Оленьи ручьи““ и будут выставлены на аукцион», — сказали в городской администрации.

Там подчеркнули, что участки находятся в границах поселка Бажуково, а обращений насчет вырубки в мэрию не поступало. При этом депутат Блохин в разговоре с URA.RU заявил, что данные участки — часть парка и там растут многовековые сосны. Аукцион планируется начать в июле.

«Глава города [Андрей Черкасин] в разговоре со мной сказал, что участки в парке будут выставлять на аукцион под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — прим. ред.). Если участки отдадут, то вековые сосны срубят и парк может потерять часть своей истории», — поделился депутат. По его словам, в процессе диалога он узнал о похожем третьем участке неподалеку, который тоже выставят на аукцион. Он попросил прокурора региона Бориса Крылова организовать проверку. Сам Андрей Черкасин на звонки корреспондента не ответил, а в переписке попросил написать официальный запрос в мэрию.

Речь идет об участках на ул. Парковая, 42 на окраине поселка Бажуково. По словам местных жителей, обратившихся к Блохину, городская дума расширила границы поселка в 2021 году в сторону парка. Однако в администрации заявили, что участки являются частью поселка с 2012 года. На данный момент вид разрешенного использования земли там — ведение огородничества.

На аукцион попадут два участка по тысяче квадратных метров каждый
На аукцион попадут два участка по тысяче квадратных метров каждый
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти города Нижние Серги (Свердловская область) продадут на аукционе два участка общей площадью две тысячи «квадратов» на границе природного парка «Оленьи ручьи», заявили URA.RU в местной администрации. При этом депутат свердловского заксо Станислав Блохин рассказал агентству, что землю продадут под частные дома, из-за чего вековые сосны могут попасть под вырубку. «Данные участки имеют категорию земель — земли населенных пунктов и на них не налагаются зоны с особыми условиями использования земель в виде зон охраны особо охраняемой природной территории „Природный парк „Оленьи ручьи““. Исходя из вышеизложенного, указанные земельные участки не располагаются на территории „Природный парк „Оленьи ручьи““ и будут выставлены на аукцион», — сказали в городской администрации. Там подчеркнули, что участки находятся в границах поселка Бажуково, а обращений насчет вырубки в мэрию не поступало. При этом депутат Блохин в разговоре с URA.RU заявил, что данные участки — часть парка и там растут многовековые сосны. Аукцион планируется начать в июле. «Глава города [Андрей Черкасин] в разговоре со мной сказал, что участки в парке будут выставлять на аукцион под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — прим. ред.). Если участки отдадут, то вековые сосны срубят и парк может потерять часть своей истории», — поделился депутат. По его словам, в процессе диалога он узнал о похожем третьем участке неподалеку, который тоже выставят на аукцион. Он попросил прокурора региона Бориса Крылова организовать проверку. Сам Андрей Черкасин на звонки корреспондента не ответил, а в переписке попросил написать официальный запрос в мэрию. Речь идет об участках на ул. Парковая, 42 на окраине поселка Бажуково. По словам местных жителей, обратившихся к Блохину, городская дума расширила границы поселка в 2021 году в сторону парка. Однако в администрации заявили, что участки являются частью поселка с 2012 года. На данный момент вид разрешенного использования земли там — ведение огородничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...