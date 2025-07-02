Власти города Нижние Серги (Свердловская область) продадут на аукционе два участка общей площадью две тысячи «квадратов» на границе природного парка «Оленьи ручьи», заявили URA.RU в местной администрации. При этом депутат свердловского заксо Станислав Блохин рассказал агентству, что землю продадут под частные дома, из-за чего вековые сосны могут попасть под вырубку.
«Данные участки имеют категорию земель — земли населенных пунктов и на них не налагаются зоны с особыми условиями использования земель в виде зон охраны особо охраняемой природной территории „Природный парк „Оленьи ручьи““. Исходя из вышеизложенного, указанные земельные участки не располагаются на территории „Природный парк „Оленьи ручьи““ и будут выставлены на аукцион», — сказали в городской администрации.
Там подчеркнули, что участки находятся в границах поселка Бажуково, а обращений насчет вырубки в мэрию не поступало. При этом депутат Блохин в разговоре с URA.RU заявил, что данные участки — часть парка и там растут многовековые сосны. Аукцион планируется начать в июле.
«Глава города [Андрей Черкасин] в разговоре со мной сказал, что участки в парке будут выставлять на аукцион под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — прим. ред.). Если участки отдадут, то вековые сосны срубят и парк может потерять часть своей истории», — поделился депутат. По его словам, в процессе диалога он узнал о похожем третьем участке неподалеку, который тоже выставят на аукцион. Он попросил прокурора региона Бориса Крылова организовать проверку. Сам Андрей Черкасин на звонки корреспондента не ответил, а в переписке попросил написать официальный запрос в мэрию.
Речь идет об участках на ул. Парковая, 42 на окраине поселка Бажуково. По словам местных жителей, обратившихся к Блохину, городская дума расширила границы поселка в 2021 году в сторону парка. Однако в администрации заявили, что участки являются частью поселка с 2012 года. На данный момент вид разрешенного использования земли там — ведение огородничества.
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