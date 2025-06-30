Крупнейший хлебопроизводитель опасается серьезных последствий от регулирования цен на хлеб

Введение прямого регулирования цен на хлеб может привести к массовым банкротствам производителей и исчезновению ряда видов продукции с прилавков. Об этом рассказал журналистам владелец крупнейшего в России булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов.
«Введение прямого регулирования цен я расцениваю как маловероятное. Если это произойдет и маржа снизится даже на какие-то единицы процентов, мы что-то зарабатывать — совсем мало — но будем, а другие просто разорятся. Кому нужно, чтобы разорились производители? Будет ли это лучше с точки зрения снабжения населения хлебом? Наверное, нет», — сказал он в интервью РБК.
По словам предпринимателя, маржинальность (прибыльность) хлебопекарного бизнеса остается низкой даже у наиболее эффективных предприятий, включая «Коломенский». Однако он не жалуется на это.
В апреле этого года объединения производителей и продавцов продуктов питания уже обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не допустить введения госрегулирования цен. Участники рынка предупреждали, что подобная мера негативно скажется не только на бизнесе, но и на покупателях. По их мнению, основная причина роста цен — это увеличение производственных и логистических расходов, а не торговые наценки.
Тулупов также подчеркнул, что чрезмерное регулирование ведет к сокращению ассортимента. В качестве примера он привел ситуацию с регулированием цен на яйца, после чего на рынке появился меланж — полуфабрикат из яиц. По его словам, при ужесточении контроля «нарезной» хлеб может быстро исчезнуть из продажи, однако на смену ему придет другой продукт вне перечня социально значимых.
За последние десять лет цены на основные продукты питания в России значительно выросли: сливочное масло подорожало втрое, а мясо, рыба и молоко — почти в два раза, следует из данных Роспотребнадзора. Ранее производители уже предупреждали, что введение новых мер регулирования, включая обязательное соблюдение ГОСТов, может привести к дальнейшему росту расходов и цен. В апреле 2025 года отраслевые объединения обращались к правительству с просьбой не вводить госрегулирование, опасаясь негативных последствий для рынка и потребителей.
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