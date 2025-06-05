Роспотребнадзор назвал продукты, которые сильнее всего подорожали за десять лет

В РФ больше всего за 10 лет подорожали сливочное масло, мороженая рыба и яблоки
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Сливочное масло стало продуктом, подорожавшим сильнее всего
Сливочное масло стало продуктом, подорожавшим сильнее всего Фото:

Целый ряд продуктов за последние 10 лет подорожал. Среди них оказались сливочное масло, яблоки и мороженая рыба. Об этом сообщает Роспотребнадзор. 

«Лидером стало сливочное масло — цены на него выросли с 339 до 927 рублей за килограмм, то есть в три раза... мороженая рыба (98 рублей за килограмм в 2014 году и 244 в 2024-м, рост в 2,5 раза) и яблоки [68 рублей против 160]», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. 

Также в два раза выросли цены на говядину — до 560 рублей за килограмм против 252 рублей 10 лет назад, почти в два раза на курицу — 221 рубль за кило против 117. Молоко за десять лет подорожало в 1,9 раза — до 78 рублей за литр против 42 рублей, говорится в отчете. 

Ранее сообщалось о возможном скором подорожании продуктов в случае принятия закона об обязательном соблюдении ГОСТов. Бизнес опасается, что расходы увеличатся, тогда как регуляторы настаивают: необходимо повышать качество стандартов пищевой продукции. 

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Целый ряд продуктов за последние 10 лет подорожал. Среди них оказались сливочное масло, яблоки и мороженая рыба. Об этом сообщает Роспотребнадзор.  «Лидером стало сливочное масло — цены на него выросли с 339 до 927 рублей за килограмм, то есть в три раза... мороженая рыба (98 рублей за килограмм в 2014 году и 244 в 2024-м, рост в 2,5 раза) и яблоки [68 рублей против 160]», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.  Также в два раза выросли цены на говядину — до 560 рублей за килограмм против 252 рублей 10 лет назад, почти в два раза на курицу — 221 рубль за кило против 117. Молоко за десять лет подорожало в 1,9 раза — до 78 рублей за литр против 42 рублей, говорится в отчете.  Ранее сообщалось о возможном скором подорожании продуктов в случае принятия закона об обязательном соблюдении ГОСТов. Бизнес опасается, что расходы увеличатся, тогда как регуляторы настаивают: необходимо повышать качество стандартов пищевой продукции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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