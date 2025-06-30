Умер народный артист РФ Смирнов

В Москве на 86-м году жизни скончался народный артист России, главный дирижер оркестра народных инструментов Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» Леонид Смирнов. О его смерти сообщил пасынок музыканта, композитор Филипп Кольцов.
«Да, Леонид Смирнов умер», — рассказал Кольцов, передает ТАСС. Причиной смерти стала сердечная недостаточность после продолжительной болезни.
Леонид Смирнов родился 23 февраля 1940 года. Уже в юности проявил интерес к музыке: в 1954 году поступил в музыкальное училище имени Октябрьской революции. Высшее образование получил в 1963 году, окончив Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по специальностям «солист-баянист» и «дирижер». Свою профессиональную деятельность Смирнов связал с одним из самых известных российских коллективов — ансамблем «Березка». В 1967 году он стал баянистом оркестра народных инструментов ансамбля, а позже занял пост главного дирижера. Под его руководством оркестр неоднократно выступал на ведущих концертных площадках страны и за рубежом.
Смирнов был удостоен многих государственных наград. Среди них — медали «Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». Он носил звания заслуженного и народного артиста Российской Федерации, а в 2009 году был награжден орденом «Дружбы» за вклад в развитие отечественной культуры.
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