Дело задержанных азербайджанцев в Екатеринбурге передали москвичам

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело шестерых уроженцев Азербайджана, задержанных в Екатеринбурге, в центральный аппарат ведомства. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«В целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации», — пояснила она. Уголовное дело расследуется по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).
Отмечается, что в рамках расследования дела силовики провели 14 обысков, 11 осмотров машин и нежилых помещений, а также 10 допросов свидетелей. Фигурантов также проверят на причастность к другим преступлениям.
В суд доставили шестерых человек, среди которых Мазахир Сафаров. Его и двух других Сафаровых арестовали до 19 июля. Остальным меру пресечения изберут позднее. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, разразился скандал. Подробнее о нем, — в сюжете URA.RU.
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