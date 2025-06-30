Дело задержанных азербайджанцев в Екатеринбурге передали москвичам

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С поручением выступил Александр Бастрыкин
С поручением выступил Александр Бастрыкин Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело шестерых уроженцев Азербайджана, задержанных в Екатеринбурге, в центральный аппарат ведомства. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации», — пояснила она. Уголовное дело расследуется по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

Отмечается, что в рамках расследования дела силовики провели 14 обысков, 11 осмотров машин и нежилых помещений, а также 10 допросов свидетелей. Фигурантов также проверят на причастность к другим преступлениям.

В суд доставили шестерых человек, среди которых Мазахир Сафаров. Его и двух других Сафаровых арестовали до 19 июля. Остальным меру пресечения изберут позднее. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, разразился скандал. Подробнее о нем, — в сюжете URA.RU.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело шестерых уроженцев Азербайджана, задержанных в Екатеринбурге, в центральный аппарат ведомства. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. «В целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации», — пояснила она. Уголовное дело расследуется по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Отмечается, что в рамках расследования дела силовики провели 14 обысков, 11 осмотров машин и нежилых помещений, а также 10 допросов свидетелей. Фигурантов также проверят на причастность к другим преступлениям. В суд доставили шестерых человек, среди которых Мазахир Сафаров. Его и двух других Сафаровых арестовали до 19 июля. Остальным меру пресечения изберут позднее. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, разразился скандал. Подробнее о нем, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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