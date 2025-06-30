Россия ответила на санкции ЕС против СМИ

Министерство иностранных дел России сообщило о введении ограничений на доступ к веб-ресурсам 15 европейских СМИ с территории страны. Мера стала ответом на действия Евросоюза, который ранее ввел санкции против восьми российских информационных ресурсов в рамках 16-го санкционного пакета.
«В качестве ответной меры на очередные рестрикции Евросоюза в отношении восьми российских изданий и информканалов <...> российской стороной принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам пятнадцати СМИ государств-членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации», — говорится в заявлении МИД на сайте. Санкции задели такие российские издания, как Lenta, News Front, Rubaltic, Fondsk, Eurasia Daily, а также Фонд стратегической культуры, South Front и государственный медиахолдинг «Красная звезда».
Российская сторона указала, что неоднократно предупреждала Брюссель о том, что политически мотивированные запреты против российских СМИ не останутся без ответа. В МИД напомнили, что ЕС нарушает свои международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова и доступа к информации.
16-й пакет санкций был принят в феврале 2025 года. В его рамках Евросоюз запретил вещание восьми российских СМИ. В этот же пакет вошли 13 банков, ряд граждан и компаний, 73 судна, причастных к перевозке российских энергоресурсов, передает «Национальная служба новостей».
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