Главу Новосибирской секты отправили в колонию на 12 лет

Суд в Новосибирске приговорил руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета», более известной как «Община Виссариона» к срокам до 12 лет колонии строго режима. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«Суд назначил виновным от 11 до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре ТАСС. Основатель организации Сергей Тороп, называвший себя Виссарионом, приговорен к 12 годам. Его ближайшие сподвижники — Владимир Ведерников и Вадим Редькин — получили 12 и 11 лет соответственно. Все трое признаны виновными в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопровождалась насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью.
С 1991 по 2020 год Тороп и его соратники организовали религиозную группу, которая насчитывала свыше пяти тысяч последователей. Деятельность велась преимущественно на территории Красноярского края, а также в других регионах. В общине применялись методы психологического воздействия, что привело к тяжким последствиям для здоровья некоторых участников. В результате действий руководителей организации 16 человек признаны потерпевшими от морального вреда, 6 — получили тяжкий вред здоровью, еще один — вред средней тяжести. Тороп и Редькин были также обвинены в причинении вреда здоровью различной степени тяжести, а Ведерников — в мошенничестве.
Адвокат осужденных заявил о намерении обжаловать приговор. По его словам, защита не согласна с выводами суда и будет добиваться пересмотра дела в апелляционной инстанции. О задержании руководителей секты в 2020 году писал телеканал «360».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.