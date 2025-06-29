Прокуратура ХМАО заставила директора УК выплатить рабочим миллионные долги по зарплате

Прокуратура заставила директора ООО «Нижневартовской управляющей компании» выплатить рабочим долг по зарплате в два миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В результате ранее принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками организации погашена», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры. На руководителя также заведено уголовное дело по статье УК РФ «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
Следствие установило, что директор не платил рабочим с июля по октябрь 2023 года. Общая сумма долга превысила два миллиона рублей.
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