29 июня 2025

Прокуратура ХМАО заставила директора УК выплатить рабочим миллионные долги по зарплате

В ХМАО руководитель УК задолжал рабочим зарплату на два миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура заставила руководителя управляющей компании выплатить зарплату подчиненным
Прокуратура заставила руководителя управляющей компании выплатить зарплату подчиненным Фото:

Прокуратура заставила директора ООО «Нижневартовской управляющей компании» выплатить рабочим долг по зарплате в два миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В результате ранее принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками организации погашена», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры. На руководителя также заведено уголовное дело по статье УК РФ «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Следствие установило, что директор не платил рабочим с июля по октябрь 2023 года. Общая сумма долга превысила два миллиона рублей.

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Прокуратура заставила директора ООО «Нижневартовской управляющей компании» выплатить рабочим долг по зарплате в два миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «В результате ранее принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками организации погашена», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры. На руководителя также заведено уголовное дело по статье УК РФ «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Следствие установило, что директор не платил рабочим с июля по октябрь 2023 года. Общая сумма долга превысила два миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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