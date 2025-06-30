В Турции идет массовая эвакуация из-за сильных лесных пожаров

В Турции из-за масштабных лесных пожаров, охвативших провинции Измир, Биледжик и Хатай, уже эвакуированы свыше 50 тысяч человек, сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая. Пожары, вызванные сильной жарой и ветром, привели к временному закрытию аэропорта в Измире и разрушению домов в нескольких районах.
«В связи с лесными пожарами в Измире, Биледжике и Хатае в безопасные районы эвакуированы свыше 50 тыс. граждан», — написал Ерликая в своем аккаунте на платформе X. Он отметил, что власти продолжают координировать спасательные операции, а эвакуация затронула как жилые районы, так и промышленные зоны, включая объекты вблизи Измира.
Наибольшая интенсивность пожаров зафиксирована в провинции Измир на побережье Эгейского моря, где огонь приблизился к жилым кварталам и промышленным объектам. По данным министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы, для тушения задействованы 14 вертолетов, четыре самолета и более тысячи человек на земле.
Ранее в Турции были задержаны 17 человек, подозреваемых в причастности к недавним лесным пожарам, произошедшим в различных регионах страны, заявил министр юстиции Йылмаз Тунч. По его словам, прокуратура организовала всестороннее расследование обстоятельств возгораний, случившихся в период с 26 по 28 июня, в результате чего удалось установить и арестовать предполагаемых причастных к этим инцидентам лиц, передает телеканал 360.ru.
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