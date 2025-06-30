Челябинец отправлен под суд за убийство 20-летней давности

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Подозреваемый в убийстве ранее был четырежды судим
Подозреваемый в убийстве ранее был четырежды судим Фото:

В Челябинске предстанет перед судом 44-летний мужчина за убийство 20-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону и регионального главка полиции.

«Следственными органами СУ СК России по Челябинской области окончено уголовное дело по обвинению 44-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным регионального СКР, преступление произошло в ночь на 4 июня 2004 года. Мужчина шел по улице в состоянии наркотического опьянения и, используя малозначительный повод, вывел на конфликт 22-летнего молодого человека. Он избил его руками и ногами, а затем нанес восемь колото-резанных ран. Потерпевший скончался на месте. 

Следователи изучили базы преступлений и нашли вероятного убийцу, который был четырежды судим и совершил другое убийство всего через неделю. Были повторно допрошены свидетели и использован полиграф, после чего во время допроса уголовник сознался.  

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В Челябинске предстанет перед судом 44-летний мужчина за убийство 20-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону и регионального главка полиции. «Следственными органами СУ СК России по Челябинской области окончено уголовное дело по обвинению 44-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. По данным регионального СКР, преступление произошло в ночь на 4 июня 2004 года. Мужчина шел по улице в состоянии наркотического опьянения и, используя малозначительный повод, вывел на конфликт 22-летнего молодого человека. Он избил его руками и ногами, а затем нанес восемь колото-резанных ран. Потерпевший скончался на месте.  Следователи изучили базы преступлений и нашли вероятного убийцу, который был четырежды судим и совершил другое убийство всего через неделю. Были повторно допрошены свидетели и использован полиграф, после чего во время допроса уголовник сознался.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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