30 июня 2025

ВСУ ударили по рынку в центре Донецка

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна женщина погибла при атаке ВСУ
Одна женщина погибла при атаке ВСУ Фото:
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В результате удара Вооруженных сил Украины по центру Донецка 30 июня загорелись торговые ряды рынка «Сокол», как сообщает корреспондент с места событий. По предварительным данным, в ходе атаки погибла по меньшей мере одна женщина.

По информации корреспондента, пожар вспыхнул сразу после обстрела: «После удара ВСУ по району рынка „Сокол“ в центре Донецка началось возгорание торговых рядов. По меньшей мере одна женщина погибла», — пишет РИА Новости.

Сообщается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Пожарные приступили к ликвидации возгорания в торговых рядах, а медики оказывают помощь пострадавшим. Официальные данные о числе раненых уточняются. Власти города пока не комментировали инцидент.

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В результате удара Вооруженных сил Украины по центру Донецка 30 июня загорелись торговые ряды рынка «Сокол», как сообщает корреспондент с места событий. По предварительным данным, в ходе атаки погибла по меньшей мере одна женщина. По информации корреспондента, пожар вспыхнул сразу после обстрела: «После удара ВСУ по району рынка „Сокол“ в центре Донецка началось возгорание торговых рядов. По меньшей мере одна женщина погибла», — пишет РИА Новости. Сообщается, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Пожарные приступили к ликвидации возгорания в торговых рядах, а медики оказывают помощь пострадавшим. Официальные данные о числе раненых уточняются. Власти города пока не комментировали инцидент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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