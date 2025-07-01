В одном из российских городов ограничили перелеты

В Саратове введены ограничения на перед воздушных средств. Об этом сообщает Росавиация.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова», — передает telegram-канал представитель Росавиации. Там уточнили, что меры введены для осуществления безопасности.
Ранее Росавиация уже сообщала о временном закрытии саратовского аэропорта для вылетов и посадок, отмечая, что ограничения касаются всех воздушных судов. Сообщения о введении подобных мер публиковались в официальном telegram-канале ведомства неделей ранее. В ведомстве периодически информируют о подобных мерах защиты.
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