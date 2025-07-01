В одном из российских городов ограничили перелеты

Росавиация: в Саратове введены ограничения на полеты
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Аэропорт Саратова ограничил перелеты
Аэропорт Саратова ограничил перелеты Фото:

В Саратове введены ограничения на перед воздушных средств. Об этом сообщает Росавиация. 

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова», — передает telegram-канал представитель Росавиации. Там уточнили, что меры введены для осуществления безопасности. 

Ранее Росавиация уже сообщала о временном закрытии саратовского аэропорта для вылетов и посадок, отмечая, что ограничения касаются всех воздушных судов. Сообщения о введении подобных мер публиковались в официальном telegram-канале ведомства неделей ранее. В ведомстве периодически информируют о подобных мерах защиты. 

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В Саратове введены ограничения на перед воздушных средств. Об этом сообщает Росавиация.  «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова», — передает telegram-канал представитель Росавиации. Там уточнили, что меры введены для осуществления безопасности.  Ранее Росавиация уже сообщала о временном закрытии саратовского аэропорта для вылетов и посадок, отмечая, что ограничения касаются всех воздушных судов. Сообщения о введении подобных мер публиковались в официальном telegram-канале ведомства неделей ранее. В ведомстве периодически информируют о подобных мерах защиты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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