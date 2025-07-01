Над Казанью ввели временные ограничения на полет самолетов

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В аэропорту Казань введен план «Ковер»
В аэропорту Казань введен план «Ковер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В аэропорту Казани временно приостановлен прием и выпуск всех гражданских самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань», — сообщили в Росавиации. Об введенных ограничениях сообщил представитель пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореянко в своем telegram-канале.

Ранее ограничения были введены в аэропортах Ульяновска и Саратова. В Оренбургской области и Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА).

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В аэропорту Казани временно приостановлен прием и выпуск всех гражданских самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казань», — сообщили в Росавиации. Об введенных ограничениях сообщил представитель пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореянко в своем telegram-канале. Ранее ограничения были введены в аэропортах Ульяновска и Саратова. В Оренбургской области и Татарстане была объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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