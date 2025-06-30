Суд Сургута вынес приговор участницам из пилотажной группы «Барсы»

Сургутский городской суд вынес приговор по уголовному делу участницам из пилотажной группы «Барсы», которых обвиняли в организации опасного прогулочного полета на частном самолете. Девушек приговорили к двум годам лишения свободы условно, передает журналист URA.RU из зала судебного заседания.
«Признать Барсову Анастасию виновной в совершении преступления […] и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. Наказание считать условным», — передает журналист URA.RU из зала судебного заседания. Кроме того, Барсовой придется выплатить штраф в 80 тысяч рублей. Ее коллега, Снежана Игнатенко приговорена к двум годам и одному месяцу лишения свободы и к штрафу в 100 тысяч рублей.
Весной 2024 года невестка богатейшего депутата Сургута Евгения Барсова Анастасия и ее коллега Снежана Игнатенко стали фигурантами уголовного дела. Потерпевшей по делу проходила стажерка транспортной прокуратуры Ольга Шипицина. Она написала заявление на пилотажную группу и указала, что была смертельно испугана во время прогулочного полета. Прокуратура запрашивала для девушек два года лишения свободы условно по статье УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
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