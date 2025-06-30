Число стобалльников на ЕГЭ в Пермском крае увеличилось до 78 человек

В дополнительные дни проведения Единого государственного экзамена еще два учащихся из Перми показали высший результат, набрав по 100 баллов. Об этом проинформировали в Министерстве образования и науки Пермского края.
«Михаил Миков, выпускник школы №9 имени А.С. Пушкина, продемонстрировал безупречное знание математики, получив максимальную оценку. Максим Тарасов, окончивший школу №55, также достиг максимального результата, но по географии», — сказано в telegram-канале ведомства.
Помимо этого, 10 выпускников прошлых лет, принимавших участие в ЕГЭ в резервные дни, также получили 100 баллов. На сегодняшний день после обнародования итогов по всем экзаменационным дисциплинам, сданным как в основные, так и в дополнительные дни, число стобалльников в Пермском крае достигло 78 человек. Среди них есть один выпускник, который смог получить высший балл сразу по двум предметам.
Ранее URA.RU публиковало результаты экзаменов, прошедших в основные сроки основного периода ЕГЭ — тогда 66 выпускников образовательных учреждений региона получили 100 баллов. В Минобре отмечают, что выпускники еще могут воспользоваться возможностью пересдать ЕГЭ. Это можно сделать 3 и 4 июля.
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