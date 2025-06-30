30 июня 2025

На пермском стратегическом заводе ракетных двигателей избрали нового директора

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Новым директором предприятия избран Александр Лядов
Новым директором предприятия избран Александр Лядов Фото:

Совет директоров пермского АО «Протон-ПМ» рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Ивана Краснова. Новым главой предприятия стал Александр Лядов.

«Совет директоров АО „Протон-ПМ“ 29 июня рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Ивана Краснова. Новым руководителем предприятия стал Александр Лядов. К работе в новой должности он приступил 30 июня», — сообщается на сайте завода.

Александр Лядов родился в 1969 году. Окончил механико-технологический факультет Пермского политеха. Работает на производстве ракетных двигателей с 1986 года. До назначения работал заместителем директора по качеству — главным контролером АО «Протон-ПМ».

Завод является одним из крупнейших предприятий российской ракетно-космической промышленности. Специализирован на производстве по изготовлению жидкостных ракетных двигателей.

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Совет директоров пермского АО «Протон-ПМ» рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Ивана Краснова. Новым главой предприятия стал Александр Лядов. «Совет директоров АО „Протон-ПМ“ 29 июня рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Ивана Краснова. Новым руководителем предприятия стал Александр Лядов. К работе в новой должности он приступил 30 июня», — сообщается на сайте завода. Александр Лядов родился в 1969 году. Окончил механико-технологический факультет Пермского политеха. Работает на производстве ракетных двигателей с 1986 года. До назначения работал заместителем директора по качеству — главным контролером АО «Протон-ПМ». Завод является одним из крупнейших предприятий российской ракетно-космической промышленности. Специализирован на производстве по изготовлению жидкостных ракетных двигателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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