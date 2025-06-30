На пермском стратегическом заводе ракетных двигателей избрали нового директора

Совет директоров пермского АО «Протон-ПМ» рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Ивана Краснова. Новым главой предприятия стал Александр Лядов.
«Совет директоров АО „Протон-ПМ“ 29 июня рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Ивана Краснова. Новым руководителем предприятия стал Александр Лядов. К работе в новой должности он приступил 30 июня», — сообщается на сайте завода.
Александр Лядов родился в 1969 году. Окончил механико-технологический факультет Пермского политеха. Работает на производстве ракетных двигателей с 1986 года. До назначения работал заместителем директора по качеству — главным контролером АО «Протон-ПМ».
Завод является одним из крупнейших предприятий российской ракетно-космической промышленности. Специализирован на производстве по изготовлению жидкостных ракетных двигателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!