Стало известно, сколько школьных классов и групп в детсадах ушли на карантин

В регионе сохраняется сезонная активность респираторных вирусов

В Пермском крае сохраняется сезонная активность респираторных вирусов. Статистику за период с 3 по 9 ноября 2025 года опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

«За это время было временно приостановлено обучение в 22 группах 18 детских садов. А также в двух классах двух школ региона», — сообщает ведомство на официальном сайте.

Еще ранее образовательный процесс был приостановлен в 49 группах 31 дошкольного учреждения Прикамья. За последнюю неделю зарегистрировано 9 717 случаев заболевания, что представляет собой снижение на 6,7 % по сравнению с предыдущим периодом, когда число заболевших составило 11 873 человека.

