Стало известно, сколько школьных классов и групп в детсадах ушли на карантин
В регионе сохраняется сезонная активность респираторных вирусов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Пермском крае сохраняется сезонная активность респираторных вирусов. Статистику за период с 3 по 9 ноября 2025 года опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.
«За это время было временно приостановлено обучение в 22 группах 18 детских садов. А также в двух классах двух школ региона», — сообщает ведомство на официальном сайте.
Еще ранее образовательный процесс был приостановлен в 49 группах 31 дошкольного учреждения Прикамья. За последнюю неделю зарегистрировано 9 717 случаев заболевания, что представляет собой снижение на 6,7 % по сравнению с предыдущим периодом, когда число заболевших составило 11 873 человека.
На протяжении последних пяти недель наблюдается тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог в регионе не превышен. Всего в Пермском крае вакцинацию от вирусных заболеваний прошли более 1 млн человек, в том числе почти 402 тысячи детей.
