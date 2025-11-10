Логотип РИА URA.RU
Стало известно, сколько школьных классов и групп в детсадах ушли на карантин

В Пермском крае из-за ОРВИ остаются на карантине два класса и 22 группы детсадов
10 ноября 2025 в 18:11
В регионе сохраняется сезонная активность респираторных вирусов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае сохраняется сезонная активность респираторных вирусов. Статистику за период с 3 по 9 ноября 2025 года опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора. 

«За это время было временно приостановлено обучение в 22 группах 18 детских садов. А также в двух классах двух школ региона», — сообщает ведомство на официальном сайте. 

Еще ранее образовательный процесс был приостановлен в 49 группах 31 дошкольного учреждения Прикамья. За последнюю неделю зарегистрировано 9 717 случаев заболевания, что представляет собой снижение на 6,7 % по сравнению с предыдущим периодом, когда число заболевших составило 11 873 человека.

На протяжении последних пяти недель наблюдается тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог в регионе не превышен. Всего в Пермском крае вакцинацию от вирусных заболеваний прошли более 1 млн человек, в том числе почти 402 тысячи детей.

