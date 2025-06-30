Вылет рейса из Перми в Казань задержан на 2,5 часа из-за временного ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Татарстане. Причина — угроза атаки беспилотников.
«По расписанию самолет авиакомпании „ЮВТ АЭРО“ должен был вылететь из пермского аэропорта Большое Савино в Казань в 8:25. Однако отправление перенесли на 11:00», — сказано на онлайн-табло пермского аэропорта.
В аэропортах Татарстана — в Казани и Нижнекамске — ввели временное ограничение на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиации. По информации ведомства, режим беспилотной опасности был объявлен на территории республики в ночь на 1 июля. Аналогичные меры принимались 27 июня, когда ограничения действовали с 7:35 до 11:12.
Кроме того, изменилось время вылета рейса из Перми в Сочи — с 18:25 на 23:55. Задерживаются и прилеты: рейс из Минска прибудет на 10 минут позже (в 11:40 вместо 11:30), а самолет из Сочи — почти на шесть часов позже (в 22:20 вместо 16:40). Однако о введении ограничений в аэропорту Сочи Росавиация не сообщала.
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