Беспилотники ВСУ атакуют Ижевск: онлайн-трансляция

Бречалов: в Ижевске атаковано предприятие беспилотниками ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города сообщают о громких хлопках
Жители города сообщают о громких хлопках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские БПЛА атаковали Ижевск. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил о нападении на одно из предприятий, отметив, что оперативные службы выехали на место. На подлете к Ижевску был сбит третий дрон ВСУ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

12:12 Местные жители сообщили, что накануне удара слышался звук, похожий на жужжание. «Услышала какой-то шум, что-то вроде жужжания, потом в 9:48 было шипение, после чего резкий взрыв. Смотрю в окно, все люди смотрят в сторону предприятия. Через пять минут снова услышала шипение и взрыв, после этого раздались звуки сигнализаций машин, на улице началась паника», — рассказали очевидцы URA.RU.

12:00 Утром 1 июля Ижевск подвергся атаке украинских БПЛА. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, атаковано было одно из предприятий города. Губернатор также сообщил о наличии пострадавших. Точное число раненых не раскрыто, всем оказана медицинская помощь. Также подтвержден пожар, на месте работают МЧС.

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Украинские БПЛА атаковали Ижевск. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил о нападении на одно из предприятий, отметив, что оперативные службы выехали на место. На подлете к Ижевску был сбит третий дрон ВСУ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. 12:12 Местные жители сообщили, что накануне удара слышался звук, похожий на жужжание. «Услышала какой-то шум, что-то вроде жужжания, потом в 9:48 было шипение, после чего резкий взрыв. Смотрю в окно, все люди смотрят в сторону предприятия. Через пять минут снова услышала шипение и взрыв, после этого раздались звуки сигнализаций машин, на улице началась паника», — рассказали очевидцы URA.RU. 12:00  Утром 1 июля Ижевск подвергся атаке украинских БПЛА. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, атаковано было одно из предприятий города. Губернатор также сообщил о наличии пострадавших. Точное число раненых не раскрыто, всем оказана медицинская помощь. Также подтвержден пожар, на месте работают МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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