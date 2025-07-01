В ВТБ предсказали, какой будет курс доллара к концу года

Курс доллара к рублю может достичь отметки 90 рублей к концу 2025 года, исходя из действующего макропрогноза. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с журналистами.
«Наш актуальный макропрогноз имеет курс доллара 90 рублей за доллар к концу 2025 года. Мы не поднимали курс после Петербургского экономического форума», — уточнил Пьянов. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пьянов также отметил, что несмотря на снижение экономических темпов роста, рецессия не прогнозируется. Он также дал понять, что рост ВВП в следующем году будет позитивным.
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