В ВТБ предсказали, какой будет курс доллара к концу года

Зампред ВТБ Пьянов: курс доллара к концу года ожидается на уровне 90 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курс доллара к концу 2025 года ожидается на уровне 90 рублей, сказали в ВТБ
Курс доллара к концу 2025 года ожидается на уровне 90 рублей, сказали в ВТБ Фото:

Курс доллара к рублю может достичь отметки 90 рублей к концу 2025 года, исходя из действующего макропрогноза. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с журналистами. 

«Наш актуальный макропрогноз имеет курс доллара 90 рублей за доллар к концу 2025 года. Мы не поднимали курс после Петербургского экономического форума», — уточнил Пьянов. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пьянов также отметил, что несмотря на снижение экономических темпов роста, рецессия не прогнозируется. Он также дал понять, что рост ВВП в следующем году будет позитивным.

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Курс доллара к рублю может достичь отметки 90 рублей к концу 2025 года, исходя из действующего макропрогноза. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов в беседе с журналистами.  «Наш актуальный макропрогноз имеет курс доллара 90 рублей за доллар к концу 2025 года. Мы не поднимали курс после Петербургского экономического форума», — уточнил Пьянов. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пьянов также отметил, что несмотря на снижение экономических темпов роста, рецессия не прогнозируется. Он также дал понять, что рост ВВП в следующем году будет позитивным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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