В ВТБ рассказали, насколько экономика РФ близка к рецессии

Экономика России находится вне зоны рецессии, несмотря на замедление темпов роста. Об этом 1 июля сообщил первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос URA.RU о текущем состоянии российской экономики.
«Слово "кризис" — оно студенческое. А вот рецессия четко задана в экономической науке — это два последовательных снижения ВВП два квартала подряд. Соответственно пока есть все признаки того, что рост ВВП хоть и снизится — он будет позитивным, будет позитивным и в следующем году. Пока видно по действиям со ставкой между 2024–2025 годами, что факторы рецессионные учитываются при решении о ключевой ставке. Поэтому это точно не рецессия», — подчеркнул Пьянов в беседе с журналистом агентства.
Ранее на ПМЭФ-2025 эксперты и представители власти обсуждали риски рецессии: глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что экономика России находится на грани спада, а замедление роста ВВП связывалось с внешними факторами и внутренними ограничениями. По оценкам аналитиков, несмотря на возможные краткосрочные снижения, по итогам года ожидается положительная динамика.
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