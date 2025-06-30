Пермский благотворительный фонд запустил подписку для помощи тяжелобольным детям

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» сообщил о запуске новой подписки, направленной на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Как отмечает организация, подобная инициатива реализуется впервые.
«Регулярные взносы позволяют нам планировать деятельность и оказывать помощь детям на протяжении всего года. Для жертвователей это удобный способ делать добро», — рассказала URA.RU руководитель отдела финансирования чудес Дарья Пикалова.
До 20 июля 2025 года жители Перми и Пермского края могут оформить регулярную поддержку — подключить автоплатеж и ежемесячно перечислять выбранную сумму на нужды сирот и тяжелобольных детей, находящихся под опекой фонда. Проект под названием «Подписка на чудеса» также приурочен ко Дню благотворительной подписки.
Согласно данным фонда, ежемесячные поступления дают возможность проводить медицинскую диагностику, оказывать психологическую поддержку семьям тяжелобольных детей, а также обеспечивать работу выездных служб. В 2024 году фонд оказал поддержку 1076 подопечным. За год специалисты организации совершили 3299 выездов на дом, оплатили 90 генетических исследований и предоставили 131 единицу медицинского оборудования для бесплатного пользования семьям.
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