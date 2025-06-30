30 июня 2025

Полиция ХМАО раскрыла причины драки с перестрелкой возле отдела МВД

В ХМАО компания устроила стрельбу возле отдела МВД после ссоры из-за девушек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие изъято на экспертизу, возбуждено уголовное дело
Оружие изъято на экспертизу, возбуждено уголовное дело Фото:

В Сургуте компания молодых людей устроила драку с перестрелкой возле здания полиции, поссорившись из-за девушек. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

«Парни хотели познакомиться с девушками. Тем это не понравилось, и они позвали на помощь своих друзей, которые и «сцепились» с молодыми людьми», – рассказал источник журналисту агентства.

Во время драки один из участников конфликта устроил стрельбу. Предположительно, из травматического оружия. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД, сейчас пистолет изъят и направлен на экспертизу, участники конфликта установлены, возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте компания молодых людей устроила драку с перестрелкой возле здания полиции, поссорившись из-за девушек. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. «Парни хотели познакомиться с девушками. Тем это не понравилось, и они позвали на помощь своих друзей, которые и «сцепились» с молодыми людьми», – рассказал источник журналисту агентства. Во время драки один из участников конфликта устроил стрельбу. Предположительно, из травматического оружия. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД, сейчас пистолет изъят и направлен на экспертизу, участники конфликта установлены, возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...