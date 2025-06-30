Полиция ХМАО раскрыла причины драки с перестрелкой возле отдела МВД

В Сургуте компания молодых людей устроила драку с перестрелкой возле здания полиции, поссорившись из-за девушек. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах.
«Парни хотели познакомиться с девушками. Тем это не понравилось, и они позвали на помощь своих друзей, которые и «сцепились» с молодыми людьми», – рассказал источник журналисту агентства.
Во время драки один из участников конфликта устроил стрельбу. Предположительно, из травматического оружия. Как рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД, сейчас пистолет изъят и направлен на экспертизу, участники конфликта установлены, возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ «умышленное причинение легкого вреда здоровью».
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