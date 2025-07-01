Ангарский маньяк вновь предстанет перед судом по делу об убийстве

В Иркутской области в суд направлено очередное уголовное дело против Михаила Попкова, известного как «Ангарский маньяк». 61-летнего мужчину обвиняют в убийстве женщины, совершенном в 2011 году на территории города Ангарска. Об этом сообщает прокуратура области.
«Обвиняемый написал явку с повинной, признав вину в совершении преступления», — пишет прокуратура в официальном telegram-канале. Трагедия произошла в мае 2011 года в парке «Современник». Попков, ранее не знакомый с 36-летней жертвой, вступил с ней в конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры он жестоко избил женщину, а затем нанес ей множественные удары топором по голове. После совершения преступления Попков попытался скрыть следы: он перенес тело в заброшенное кирпичное строение в парке, облил горючей жидкостью и поджег.
Прокуратура города Ангарска утвердила обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Ангарский городской суд. Попков уже отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он был осужден за серию жестоких убийств, совершенных в 1990–2010 годах. На его счету более 80 жертв — жительниц Иркутской области. Кроме того, Попков признан виновным в ряде других тяжких преступлений.
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