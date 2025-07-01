Суд заинтересовался делом оперной певицы Максаковой*

В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Дело в отношении Максаковой-Игенбергс М.П. поступило в суд», — рассказали в суде РИА Новости. Оно будет рассмотрено в заочном порядке, поскольку обвиняемая проживает за пределами России и не явилась на допросы следствия.
Максакова обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации или интернета. Поводом для возбуждения дела стало размещенное Максаковой видео на YouTube, где, по версии правоохранителей, содержались призывы к дискредитации специальной военной операции и поддержке Вооруженных сил Украины.
В отношении Максаковой ранее была избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Согласно УК РФ, обвиняемой грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. В мае 2023 года Министерство юстиции России внесло Марию Максакову в реестр иностранных агентов.
*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.