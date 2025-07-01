Суд заинтересовался делом оперной певицы Максаковой*

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Дело будет рассмотрено в заочном порядке
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В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Дело в отношении Максаковой-Игенбергс М.П. поступило в суд», — рассказали в суде РИА Новости. Оно будет рассмотрено в заочном порядке, поскольку обвиняемая проживает за пределами России и не явилась на допросы следствия.

Максакова обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации или интернета. Поводом для возбуждения дела стало размещенное Максаковой видео на YouTube, где, по версии правоохранителей, содержались призывы к дискредитации специальной военной операции и поддержке Вооруженных сил Украины.

В отношении Максаковой ранее была избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Согласно УК РФ, обвиняемой грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. В мае 2023 года Министерство юстиции России внесло Марию Максакову в реестр иностранных агентов.

*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом

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В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Дело в отношении Максаковой-Игенбергс М.П. поступило в суд», — рассказали в суде РИА Новости. Оно будет рассмотрено в заочном порядке, поскольку обвиняемая проживает за пределами России и не явилась на допросы следствия. Максакова обвиняется в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации или интернета. Поводом для возбуждения дела стало размещенное Максаковой видео на YouTube, где, по версии правоохранителей, содержались призывы к дискредитации специальной военной операции и поддержке Вооруженных сил Украины. В отношении Максаковой ранее была избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Согласно УК РФ, обвиняемой грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. В мае 2023 года Министерство юстиции России внесло Марию Максакову в реестр иностранных агентов. *Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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