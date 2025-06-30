Отстраненный за пьянство повар умер на борту пермского теплохода

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала проверку по факту гибели повара ООО «Экспресс-Тур». Он умер на борту теплохода «Родная Русь» во время круиза по реке Волге.
«Инцидент произошел 28 июня. Мужчина 1960 года рождения, работавший поваром, находился на судне, следовавшем из Твери в Москву. Согласно извещению работодателя, за несколько часов до трагедии сотрудник был отстранен от работы из-за появления на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Позже он почувствовал себя плохо, упал на спину в камбузе и скончался», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае в telegram-канале.
В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин смерти. В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти работника. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.
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