Суд арестовал ректора главного спортивного вуза Урала Черепова на два месяца

01 июля 2025 в 14:12 Размер текста - 17 +

Черепов просил о домашнем аресте, но суд постановил отправить обвиняемого в СИЗО Фото: Алексей Самаев © URA.RU Советский районный суд Челябинска принял решение об аресте подозреваемого в нескольких эпизодах получения взяток от студентов за положительные оценки без посещения занятий и сдачи экзаменов. Об этом корреспондент URA.RU из зала суда. «Удовлетворить ходатайство следствия и определить меру пресечения Евгению Черепову в виде ареста на два месяца, до 30 августа 2025 года», — объявила судья решение. После этого и.о. ректора вывели из зала суда под стражей. Адвокат Черепова, обвиняемого по части 3 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), пытался убедить суд, что для подзащитного будет достаточно меры пресечения в виде домашнего ареста. При этом сам Черепов признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и выразил готовность пойти на сделку со следствием. Однако следователи СКР ходатайствовали об аресте, поскольку у Черепова есть заграничный паспорт, а на свободе он может оказать давление на подносивших ему взятки студентов УралГУФК. Евгений Черепов назначен и.о. ректора УралГУФК в марте 2025 года. До этого он был завкафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ. Черепов сменил на посту ректора Сергея Серикова, с которым минспорта РФ не продлило контракт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советский районный суд Челябинска принял решение об аресте подозреваемого в нескольких эпизодах получения взяток от студентов за положительные оценки без посещения занятий и сдачи экзаменов. Об этом корреспондент URA.RU из зала суда. «Удовлетворить ходатайство следствия и определить меру пресечения Евгению Черепову в виде ареста на два месяца, до 30 августа 2025 года», — объявила судья решение. После этого и.о. ректора вывели из зала суда под стражей. Адвокат Черепова, обвиняемого по части 3 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), пытался убедить суд, что для подзащитного будет достаточно меры пресечения в виде домашнего ареста. При этом сам Черепов признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и выразил готовность пойти на сделку со следствием. Однако следователи СКР ходатайствовали об аресте, поскольку у Черепова есть заграничный паспорт, а на свободе он может оказать давление на подносивших ему взятки студентов УралГУФК. Евгений Черепов назначен и.о. ректора УралГУФК в марте 2025 года. До этого он был завкафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ. Черепов сменил на посту ректора Сергея Серикова, с которым минспорта РФ не продлило контракт.