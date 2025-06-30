В Челябинской области построят новый центр по адаптивным видам спорта

В Челябинской области в следующем году начнется строительство нового центра по адаптивным видам спорта. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент URA.RU.
«Определились с проектно-сметной документацией. Сейчас определим место и со следующего года начнем строительство нового спортивного центра по адаптивным видам спорта», — сообщил Текслер во время старта первого модуля кадровой образовательной программы «Герои Южного Урала» в Чебаркуле, передает корреспондент URA.RU.
Также важно адаптировать все спортивные сооружения в регионе под людей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята возвращаются с СВО, многие из них раньше занимались спортом, но из-за ранений или инвалидности имеют некоторые ограничения, пояснил Текслер.
Челябинская область в целом находится в числе регионов-лидеров по строительству спортивных объектов. За пять лет в регионе появилось 85 новых крупных спортобъектов, а за предыдущие пять лет — только 19. Строительство новых ФОКов, залов и бассейнов продолжится. «Строятся спортивные арены в Кунашаке, Красноармейском районе. Будет строиться „Академия Металлург“ в Магнитогорске. А также ледовые арены в Аше и Коркино», — добавил глава региона.
Текслер 1 июля поприветствовал участников программы «Герои Южного Урала». Первый этап обучения стартовал в Чебаркуле в центре «Авангард». Отбор на обучение прошли 60 человек, в том числе четыре женщины.
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