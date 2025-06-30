Работа найдется для всех: в Чебаркуле стартовала программа обучения участников СВО «Герои Южного Урала». Видео

В Чебаркуле стартовала программа обучения участников СВО «Герои Южного Урала»

01 июля 2025 в 13:09 Размер текста - 17 +

Обучение на первом потоке пройдут 60 участников СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области стартовала кадровая образовательная программа «Герои Южного Урала», рассчитанная на участников и ветеранов СВО. В рамках первого модуля обучающиеся пройдут 10-дневный интенсив. Как началось обучение, и какие перспективы откроются перед участниками через год — в репортаже на URA.RU. Как пройдет обучение по программе «Герои Южного Урала» О запуске программы «Герои Южного Урала» губернатор Алексей Текслер заявил в декабре 2024 года. Она является аналогом федеральной «Время героев». Суть программы — подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты РФ из числа бывших участников СВО и ветеранов. В Челябинской области заявки на конкурсный отбор подали более 1100 человек. Из 66 отобранных человек обучение в первом потоке пройдут 60, среди них четыре девушки. Возраст участников — от 25 до 55 лет. Первый модуль кадровой образовательной программы «Герои Южного Урала» проводится на площадке военно-патриотического центра «Аванград» в Чебаркуле Челябинской области. Участников СВО ждет 10-дневный интенсив. Занятия начинаются с таких важных тем, как история российской государственности и система государственной службы, рассказала заместитель директора челябинского филиала РАНХиГС Светлана Абрамкина, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас главная задача — это адаптировать участников СВО к образовательному процессу и познакомить их с системой государственного управления. Предусмотрены академические занятия, а также спортивные, культурные и связанные с историей родного края», — сообщила Абрамкина. Также обучающиеся познакомятся с наставниками. Многие участники уже сообщили, с чем бы они хотели работать, и кем видят себя. В числе наставников — губернатор Алексей Текслер, заместитель губернатора Роман Воллерт и другие. Также желание участвовать в качестве наставников в программе высказали практически все руководители министерств и большинство глав районов. Весь курс обучения в рамках кадровой образовательной программы «Герои Южного Урала» рассчитан на год. «Будет проведено четыре очных модуля: в июле, в октябре, в январе и в апреле. В следующем году в июне состоится подготовка и защита выпускных квалификационных работ», — добавила Абрамкина. В межмодульные периоды обучающиеся смогут подтянуть те направления, которые у них проседают. Но, самое важное, они пройдут стажировки. «Многие планируют отправиться на стажировку в минспорт. Мы отмечаем огромный интерес к этому ведомству. Участники из районов и городов области хотят стажироваться по месту жительства. Такое желание, к примеру, высказали ребята из Каслей и Магнитогорска», — добавила Абрамкина. Итоговая выпускная работа, которую участники сдадут по итогам обучения через год, будет связана с решением ситуации в рамках пройденной стажировки. По итогам обучающиеся получат государственные дипломы. Задача — войти в состав команды Челябинской области Для участников главная задача кадровой программы «Герои Южного Урала» — войти в состав команды Челябинской области и проявить свои навыки, отметил Текслер, который 1 июля поприветствовал участников программы на старте. «Спрос уже есть. Обращались руководители предприятий, которые хотят взять на работу специалистов, закончивших такие курсы. Навыки, которые вы получите здесь, помогут вам быстро адаптироваться в задачах, и вы станете востребованными специалистами», — отметил Текслер. Также губернатор предложил сделать 1 июля в регионе Днем ветерана боевых действий. «Инициативу предложил обсудить на заседании Заксобрания региона. Уверен, что депутаты положительно отнесутся», — добавил Текслер. Программа «Герои Южного Урала» похожа на федеральную программу «Время героев». С челябинскими участниками опытом обучения и трудоустройства поделился Александр Зайганов, который сейчас работает в аппарате полпреда в УрФО и курирует блок внутренней политики. «Программа очень серьезная, впитывайте как губка все знания, которые вам будут давать. Особенно практические знания от первоисточников. Важный фактор — не зазвездиться», — сказал Зайганов. Программа «Герои Южного Урала» после первого выпуска будет продолжена. Как и у федерального аналога, предполагается второй и последующие потоки обучения. «У нас как минимум уже есть резерв на второй поток. Ребята, которые, я уверен вскоре вернутся с победой, также смогут пройти обучение», — добавил Текслер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области стартовала кадровая образовательная программа «Герои Южного Урала», рассчитанная на участников и ветеранов СВО. В рамках первого модуля обучающиеся пройдут 10-дневный интенсив. Как началось обучение, и какие перспективы откроются перед участниками через год — в репортаже на URA.RU. О запуске программы «Герои Южного Урала» губернатор Алексей Текслер заявил в декабре 2024 года. Она является аналогом федеральной «Время героев». Суть программы — подготовка кадров для государственной службы и формирование новой элиты РФ из числа бывших участников СВО и ветеранов. В Челябинской области заявки на конкурсный отбор подали более 1100 человек. Из 66 отобранных человек обучение в первом потоке пройдут 60, среди них четыре девушки. Возраст участников — от 25 до 55 лет. Первый модуль кадровой образовательной программы «Герои Южного Урала» проводится на площадке военно-патриотического центра «Аванград» в Чебаркуле Челябинской области. Участников СВО ждет 10-дневный интенсив. Занятия начинаются с таких важных тем, как история российской государственности и система государственной службы, рассказала заместитель директора челябинского филиала РАНХиГС Светлана Абрамкина, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас главная задача — это адаптировать участников СВО к образовательному процессу и познакомить их с системой государственного управления. Предусмотрены академические занятия, а также спортивные, культурные и связанные с историей родного края», — сообщила Абрамкина. Также обучающиеся познакомятся с наставниками. Многие участники уже сообщили, с чем бы они хотели работать, и кем видят себя. В числе наставников — губернатор Алексей Текслер, заместитель губернатора Роман Воллерт и другие. Также желание участвовать в качестве наставников в программе высказали практически все руководители министерств и большинство глав районов. Весь курс обучения в рамках кадровой образовательной программы «Герои Южного Урала» рассчитан на год. «Будет проведено четыре очных модуля: в июле, в октябре, в январе и в апреле. В следующем году в июне состоится подготовка и защита выпускных квалификационных работ», — добавила Абрамкина. В межмодульные периоды обучающиеся смогут подтянуть те направления, которые у них проседают. Но, самое важное, они пройдут стажировки. «Многие планируют отправиться на стажировку в минспорт. Мы отмечаем огромный интерес к этому ведомству. Участники из районов и городов области хотят стажироваться по месту жительства. Такое желание, к примеру, высказали ребята из Каслей и Магнитогорска», — добавила Абрамкина. Итоговая выпускная работа, которую участники сдадут по итогам обучения через год, будет связана с решением ситуации в рамках пройденной стажировки. По итогам обучающиеся получат государственные дипломы. Для участников главная задача кадровой программы «Герои Южного Урала» — войти в состав команды Челябинской области и проявить свои навыки, отметил Текслер, который 1 июля поприветствовал участников программы на старте. «Спрос уже есть. Обращались руководители предприятий, которые хотят взять на работу специалистов, закончивших такие курсы. Навыки, которые вы получите здесь, помогут вам быстро адаптироваться в задачах, и вы станете востребованными специалистами», — отметил Текслер. Также губернатор предложил сделать 1 июля в регионе Днем ветерана боевых действий. «Инициативу предложил обсудить на заседании Заксобрания региона. Уверен, что депутаты положительно отнесутся», — добавил Текслер. Программа «Герои Южного Урала» похожа на федеральную программу «Время героев». С челябинскими участниками опытом обучения и трудоустройства поделился Александр Зайганов, который сейчас работает в аппарате полпреда в УрФО и курирует блок внутренней политики. «Программа очень серьезная, впитывайте как губка все знания, которые вам будут давать. Особенно практические знания от первоисточников. Важный фактор — не зазвездиться», — сказал Зайганов. Программа «Герои Южного Урала» после первого выпуска будет продолжена. Как и у федерального аналога, предполагается второй и последующие потоки обучения. «У нас как минимум уже есть резерв на второй поток. Ребята, которые, я уверен вскоре вернутся с победой, также смогут пройти обучение», — добавил Текслер.