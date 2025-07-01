Вологодский губернатор заявил о почти полном отказе местных женщин от абортов

В июне в Вологодской области было зафиксировано снижение количества проведенных абортов на 95%. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.
«На 95% сократилось количество абортов на Вологодчине в июне. Продолжаем бороться за каждую жизнь, поддерживая женщин на всех этапах — от беременности до рождения ребенка», — написал Филимонов в своем telegram-канале.
Всего, по словам главы Вологодской области, в июне было проведено семь абортов, все они осуществлялись в Перинатальном центре исключительно по медицинским показаниям. Для сравнения за аналогичный период прошлого года в регионе было сделано 136 абортов, сообщил Филимонов.
Он также добавил, что снижение подобной практики наблюдается уже четвертый месяц. По словам главы региона, все больше женщин отказываются от проведения абортов в пользу материнства.
Ранее стало известно, что в Брянской области с 1 сентября будут действовать новые санкции за склонение женщин к абортам. Размер штрафа будет зависеть от статуса нарушителя. Для физических лиц он составит от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 5 до 100 тысяч рублей.
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