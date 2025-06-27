Жителей Брянской области начнут штрафовать за склонение женщин к аборту

С 1 сентября в Брянской области начнут действовать новые штрафы за склонение женщин к абортам. Соответствующие поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях» были приняты на очередном заседании Брянской областной думы. Об этом сообщил председатель регионального парламента Валентин Суббот.
«С 1 сентября 2025 года за склонение женщин к аборту нарушителей ждёт административная ответственность», — рассказал Суббот РИА Новости. В соответствии с новым законом, размер штрафа за склонение к аборту будет зависеть от статуса нарушителя. Для физических лиц он составит от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 5 до 100 тысяч рублей.
Закон о запрете склонения к аборту был принят в конце мая 2025 года и направлен на защиту семьи, материнства, отцовства и детства. Основной целью нововведения является повышение рождаемости и предоставление дополнительной социальной поддержки беременным женщинам. Контроль за исполнением нового закона и возбуждение дел об административных правонарушениях переданы региональному ведомству, ответственному за здравоохранение.
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